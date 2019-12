Bianca Guaccero rifatta, l’accusa sull’abuso di bisturi: la conduttrice rivela la verità

Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, è stata accusata di rececnte di aver fatto abuso si chirurgia. Ecco la verità sull’intervento al seno

La bellissima Bianca Guaccero è una delle conduttrici più apprezzate e amate del momento. La sua conduzione su Rai 1 nel programma di Detto Fatto sta avendo un enorme successo anche se all’inizio gli ascolti non ricevevano i numeri desiderati. Col tempo però Bianca è riuscita a farsi apprezzare e amare dal pubblico che fino a quel momento aveva apprezzato la precedente conduzione di Caterina Balivo.

Bianca Guaccero troppa chirurgia

A ricorrere alla chirurgia sicuramente non è ne la prima e ne l’ultima. La conduttrice Bianca infatti secondo le voci di molti utenti, avrebbe ricorso alla chirurgia estetica. Sicuramente Bianca non è ne la prima e ne l’ultima a ricorrere alla chirurgia, nel mondo dello spettacolo infatti sono sempre più le donne e gli uomini che ricorrono a piccoli interventi chirurgici. La conduttrice infatti pare che sia stata accusata di aver fatto abuso per aver fatto alcuni ritocchini di miglioramento.

Striscia la notizia Bianca Guaccero a Fatti e Rifatti

Il programma satirico su Canale Cinque infatti in occasione della rubrica Fatti e Rifatti avrebbe infatti preso in considerazione la bella Bianca Guaccero, mettendo a confronto foto del passato e del presente per verificare se si fosse davvero rifatta. A rivelare alcuni sospetti sono state proprio le labbra e il seno che sembrano essere leggermente lievitati con gli anni.

Ma Bianca non si è fatta passare la mosca sotto al naso, tanto che ha deciso di rispondere in prima persona alle accuse di Striscia la Notizia. La conduttrice infatti avrebbe risposto sottolineando che si è vero che si è sottoposta all’intervento al seno, ma unicamente con lo scopo di rimpicciolirlo, mentre le labbra sono completamente naturali.