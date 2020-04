Bianca Guaccero ‘Ho dei capelli finti’: la conduttrice di Detto Fatto svela il segreto del suo look

Bianca Guaccero ritorna sui social con una versione alternativa del suo Detto Fatto. I fan non hanno potuto che notare una stranezza nei suoi capelli. La verità della conduttrice

Bianca Guaccero è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano. Nell’ultimo periodo come molti palinsesti, anche il suo Detto Fatto ha dichiarato un momento di stop per ottemperare alle rigide regole per evitare il contagio da Coronavirus.

Ma fortunatamente, per la gioia dei fan, il palinsesto pomeridiano di Rai 2 è ritornato in una versione alternativa e molto ‘Smart’. Attraverso delle dirette Instagram in questi ultimi giorni il pubblico a casa ha avuto la possibilità di alleggerire le giornate di quarantena con ‘Pronto Detto Fatto’.

Una versione del format molto gradita ai fan, che ne apprezzano la leggerezza in queste giornate costrette a casa. Sempre gli utenti, non hanno potuto che notare uno strano particolare nei capelli della conduttrice. Scopriamo maggiori dettagli.

Il nuovo look di Bianca Guaccero

Durante l’ultima diretta andata in onda a Pasqua la conduttrice si è mostrata in ‘compagnia’ seppur a distanza con l’hairstyle di Detto Fatto e il suo opinionista, Jonathan Kashanian.

La mini puntata si è incentrata sulla cura dei capelli e di un magico impacco per nutrirli. E restando in tema, come molti fan anche l’opinionista non ha potuto che notare il nuovo look di Bianca Guaccero:

‘Che bella frangia! Stai proprio bene con questo nuovo taglio’

ha detto l’ex gieffino.

La conduttrice ha ‘i capelli finti’: ecco perchè

Dopo il bellissimo complimento dell’opinionista Jonathan, e i commenti dei fan sotto il post, alcuni dei quali sostenevano che la conduttrice si fosse servita di un Hairstyle a domicilio nonostante la quarantena Bianca Guaccero rompe il silenzio e svela l’arcano.

Ringraziando tutti per i complimenti, rivela che la sua nuova frangia è finta, non si tratta di altro che una parrucca, anche perchè sottolinea, ‘non ha voglia di tagliare sempre i capelli’.

Poi i sinceri auguri di una Buona Pasqua e l’invito a tutti a restare a casa in una festa tanto particolare affinchè presto tutto questo possa finire. Ecco la registrazione di ‘Pronto Detto Fatto’ dove l’attrice mostra la sua bellissima frangia ‘finta’: