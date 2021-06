Bianca Guaccero in bikini ha fatto impazzire il web: nello scatto si vede anche un tatuaggio molto nascosto. – FOTO

La nota conduttrice incanta tutti con il suo lato b da sogno, vediamo l’immagine che ha ipnotizzato i social.

Bianca Guaccero in vacanza

E’ tempo di relax e mare anche per Bianca Guaccero, la nota conduttrice e attrice pugliese è tornata nella sua amata Puglia, dopo tanto lavoro.

Per lei non è stata affatto un’edizione semplice, dato che ci sono state numerose critiche e sospensioni nel suo programma “Detto Fatto”.

Delle difficoltà che hanno fatto stare in ansia la conduttrice, dato che la trasmissione ha rischiato di essere cancellata e non andare più in onda ogni pomeriggio su Rai Due.

Ultimamente Bianca è molto attiva e seguita sui social, infatti spesso condivide delle foto super sensuali sul suo profilo Instagram, dove vengono inondate da apprezzamenti e like.

Ovviamente in questo periodo estivo si mostra in bikini, con il suo fisico da urlo.

Nell’ultima immagine che ha pubblicato ha davvero incantato tutti, vediamola.

Bianca Guaccero, il tatuaggio nascosto

La bella e famosa conduttrice, non perde mai l’occasione per sfoggiare il suo corpo mozzafiato.

Proprio poche ore fa, ha condiviso uno scatto super sensuale.

Bianca si mostra di spalle, seduta sulla spiaggia con i capelli al vento mentre tiene le mani verso l’alto, proprio come se stesse meditando.

Vicino al suo lato b, si può vedere un tatuaggio molto particolare, che non ha mai mostrato.

Si tratta del viso di una donna, dai capelli scuri, decorata da dei fiori.

La Guaccero nella didascalia ha scritto:

“Sognavo questo quando avevo il covid…sognavo me seduta davanti al mare in silenzio…ad ascoltare.”

Per lei è un sogno che si avvera, vivere questo momento di puro relax, da sola con se stessa.

Questa foto ha spiazzato l’intero web ed ovviamente non sono mancati i commenti del tipo “Goditi tutto il bel mare della tua Puglia”, “Ricaricati bene per settembre, non vediamo l’ora”, “Sei bella anche di spalle”.

Bianca Guaccero non perde mai l’occasione per stupire i suoi amati follower che la seguono e sostengono ogni giorno.

