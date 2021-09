Bianca Guaccero è fidanzata? Spunta l’anello misterioso

Bianca Guaccero ha sfoggiato un anello incredibile durante la prima puntata di Detto Fatto.

Il dettaglio non è passato inosservato ai fan che ora si chiedono chi sia il fidanzato della conduttrice.

Bianca Guaccero è tornata in tv lo scorso lunedì, 13 settembre 2021, quando è partita la nuova edizione di Detto Fatto.

Nel corso della puntata, Bianca Guaccero ha sfoggiato un anello davvero meraviglioso.

Tutti i fan hanno iniziato a chiedersi chi glielo avesse regalato. Ecco che la stessa Bianca Guaccero ha rivelato tutto.

Nel corso dell’estate, in molti hanno presunto che Bianca Guaccero stesse vivendo un flirt con Nicola Ventola.

Durante la prima puntata di Detto Fatto, Bianca ha rivelato un gossip davvero inaspettato.

Ha confessato, infatti, di aver baciato, in passato, un attore prima sconosciuto e poi diventato famosissimo.

Jonathan, altro protagonista della trasmissione, ha ipotizzato potesse trattarsi di Gerard Butler. Bianca Guaccero, però, non ha confermato.

Per quanto riguarda l’anello, invece, Bianca ha dichiarato:

“Siccome nessuno mi ha mai regalato un solitario, me lo sono fatta montare su un anello per far finta di essere fidanzata.”