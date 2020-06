“Barbara D’Urso come S. Francesco…” Detto Fatto, Bianca Guaccero e Carla Gozzi...

Barbara D’Urso crea ilarità in Bianca Guaccero e Carla Gozzi. La conduttrice di Detto Fatto e l’esperta di moda ironizzano sulla regina di Cologno Monzese.

Barbara D’Urso, fiore all’occhiello del Gruppo Mediaset, non è solo oggetto di risa da parte dei giornalisti. Adesso anche le conduttrici e le Style Coach di Rai Due si accaniscono su di lei. L’ultima cannonata, in ordine di tempo, arriva fresca fresca dalla trasmissione Detto Fatto.

Detto Fatto, Bianca Guaccero e Carla Gozzi stuzzicano Barbara D’Urso

Nella penultima puntata di Detto Fatto, la conduttrice Bianca Guaccero e l’esperta di moda Carla Gozzi hanno focalizzato la loro attenzione su Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset è stata tirata in ballo durante la rubrica sullo stile.

Esaminando i vari look dei personaggi famosi, la Guaccero e la Gozzi sono finite per parlare della sessantunenne napoletana. A Detto Fatto è stato mostrato uno scatto fotografico che ritraeva Barbara D’Urso in compagnia di un’amica.

Fin qui nulla di strano, se non fosse per le discrepanze inerenti l’illuminazione. Barbara D’Urso era irrorata da folgoranti luci bianche, mentre l’amica della conduttrice si trovava in penombra. Inevitabili le battutine, i doppi sensi e le allusioni.

Detto Fatto, Barbara D’Urso paragonata a S. Francesco

Tra sferzante ironia e pungenti frecciatine, Carla Gozzi si è sentita autorizzata a fare del sottile sarcasmo:

“Lei riesce a prendere la luce anche quando gli altri sono al buio. Lei è ispirata come S. Francesco, quindi prende sempre la luce…”

Non meno ironico è stato l’intervento della conduttrice Bianca Guaccero:

“Lei ha le luci che la inseguono anche fuori dagli studi! Perché non la invitiamo qui? (…) Probabilmente, se venisse qui, saremmo tutte più illuminate!”

Barbara D’Urso, sguaiatamente derisa, avrà una reazione pacata oppure insorgerà, scatenando una potente vendetta contro le risate di Carla Gozzi e Bianca Guaccero? Ai ficcanaso del web serve una risposta.