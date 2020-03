Chi è Dario Acocella, il regista italiano classe ’79, ex marito di Bianca Guaccero e padre della piccola Alice, figlia di entrambi, con la quale ha un rapporto speciale

Scopriamo tutti i segreti di Dario Acocella, dagli inizi della sua carriera nel mondo dello spettacolo al rapporto con l’ex moglie, dall’uso dei social networks fino ad arrivare alla figlia Alice.

Chi è Dario Acocella

Romano, classe 1979 di professione fa parte del mondo dello spettacolo italiano come regista. Ha anche collaborato sul set della fiction Rai “Capri”.

L’uomo non sembrerebbe avere un ottimo rapporto con i media e i giornali, e, anche se il suo profilo Instagram è aggiornatissimo, è pieno di scatti in solitaria, sul set o in vacanza.

I rapporti con Bianca Guaccero

Acocella è stato sposato per quattro anni con la bella conduttrice Bianca Guaccero. La coppia ha avuto anche una figlia, la piccola Alice con il quale il regista spesso compare su Instagram.

La separazione è stata molto dolorosa per la coppia, che ha vissuto dei grandi momenti di crisi. A tal proposito, la Guaccero aveva dichiarato nel corso di un’intervista che quello della separazione fosse stato il periodo più doloroso della sua vita.

La conduttrice sostiene di aver sottovalutato il peso della separazione e di aver scoperto solo dopo che, in termini di sofferenza, si trattasse di una vera e propria montagna da scalare”.

La Guaccero e Acocella si erano conosciuti sul set della fiction di Rai1 intitolata “Capri”. Quell’incontro li ha portati direttamente all’altare, dopo 4 anni di fidanzamento. La cerimonia è stata celebrata nel settembre del 2013 sulla spiaggia di Savelletri dopo le nozze in Comune, a Monopoli, in provincia di Bari.

La coppia si è separata nel 2017, una scelta dolorosa ma presa con grande consapevolezza e maturità da entrambe le parti.