Bianca Guaccero ‘Non sto bene’: la conduttrice salta Detto Fatto: l’annuncio sui social preoccupa i fan

Poche ore fa Bianca Guaccero ha annunciato sui social che non sarà presente per il consueto appuntamento a Detto Fatto: ‘Non sto bene’

Detto Fatto, condotto dalla celebre attrice Bianca Guaccero è uno dei palinsesti più apprezzati dai telespettatori italiani.

Poche ore fa la presentatrice ha fatto un annuncio sul suo canale social, che ha preoccupato i fan rispetto alle sue condizioni di salute, in virtù delle quali non sarà presente nella puntata in onda il 9 Marzo. Scopriamo di più.

Bianca Guaccero assente a Detto Fatto: ‘Mi ha messo KO’

Con un breve post sui social, non molte ore fa, l’artista pugliese ha annunciato al suo pubblico a casa e sui social che non sarà presente a Detto Fatto per problemi di salute.

Nello specifico Bianca Guaccero rivela di essere affetta da una grastrointerite che l’avrebbe messa letteralmente KO. Ecco quanto scritto nel post:

‘Ragazzi buon giorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma anche oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anche io!’

A sostituirla durante questa sua inaspettata assenza, i suoi lungimiranti compagni di viaggio Jonathan Kashanian, Carla Gozzi, Giampaolo Cambi e Elisa D’ospina.

Bianca Guaccero sul Coronavirus, l’appello della presentatrice

Come hanno già fatto molti vip, anche la conduttrice di Detto Fatto ha voluto dare il suo contributo per sensibilizzare la popolazione a rispettare le regole dettate dai piani alti per far fronte all’epidemia che sta mettendo in ginocchio gran parte dei paesi a livello Mondiale, affinchè venga contenuto il contagio da Coronavirus:

‘LASCIAMO IL VIRUS FUORI DALLA PORTA! Non aspettiamo che diventi un’emergenza in tutta italia!!! Non aspettiamo che i medici scelgano chi salvare come nel peggiore dei film di fantascienza!!!’

ha scritto Bianca Guaccero sui social, poi ha aggiunto:

‘Decidiamo noi stessi per il nostro futuro!!! Abbattiamo il pudore, lo scherno, la non accettazione della realtà!! Non sentitevi stupidi ma responsabili!!! Ci rimetteremo in piedi ma adesso è tempo di COMBATTERE !!! VIRUS FUORI !!!’

ha concluso la presentatrice.