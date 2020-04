Bianca Berlinguer, chi sono il marito e i figli della giornalista italiana?

Chi è Bianca Berlinguer, la celebre giornalista e conduttrice Rai, che da anni dirige la trasmissione d’approfondimento politico “CartaBianca”

Scopriamo insieme tutti i segreti di Bianca Berlinguer, dall’infanzia ai noti legami di parentela, dagli esordi nel mondo del giornalismo e dell’informazione televisiva, alle esperienze nella direzione del TG3 e di numerosi programmi tv, fino ad arrivare alla vita privata assieme al compagno Luigi Manconi e alla figlia Giulia.

Chi è Bianca Berlinguer

Nasce a Roma, il 9 dicembre del 1959, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Figlia dello storico segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, Bianca è oggi una giornalista e conduttrice televisiva.

Nota e molto apprezzata in Italia, la Berlinguer dirige il programma di approfondimento politico “CartaBianca”. Dopo una laurea in Lettere, lavora come giornalista per numerose testate e programmi televisivi, come “Mixer” e “Primo Piano su tutti”.

Nel 2009 diventa anche Direttrice del TG3 e nel frattempo continua a dirigere i suoi programmi.

Chi sono il marito e i figli

La Berlinguer possiede un profilo ufficiale su Instagram con circa 6 mila follower, su cui carica materiale relativo alla sua attività professionale e raramente alla sfera privata.

Della giornalista è noto sia stata legata al collega Stefano Maroni, che ha successivamente sposato. Dopo il divorzio, la Berlinguer si è legata, e ancora oggi lo è, al senatore Luigi Manconi. La coppia ha avuto una figlia, Giulia Manconi, nata nel 1998.

In precedenza, nel 1984, come riportato da DONNA Glamour, Bianca avrebbe avuto una liaison sentimentale con Valerio Merola.

Per quanto riguarda l’attuale compagno, è noto sia classe ’48 e originario di Sassari. L’uomo, laureato in Scienze Politiche, è docente di Sociologia. Ha alle spalle anche una carriera in politica, da scrittore e da giornalista. Il professore, oltre a Giulia, ha altri due figli, Davide e Giacomo, nati da una precedente relazione.