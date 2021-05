Bianca Atzei, la cantante annuncia di esser tornata a provare

In un toccante messaggio su Instagram Bianca Atzei ha dichiarato di essere tornata a lavoro in attesa dell’annuncio di nuovi tour musicali.

Il periodo di pandemia è stato sicuramente molto complicato anche per gli artisti musicali, privati di concerti, tour o anche semplicemente della possibilità di provare in studio. E’ questo il caso anche di Bianca Atzei che ha annunciato su Instagram il suo ritorno a lavoro.

L’ultimo singolo di Bianca Atzei è uscito lo scorso 5 febbraio 2021

La cantante, infatti, dopo aver realizzato la canzone John Travolta in featuring con il duo musicale toscano “Legno“, uscita lo scorso 5 febbraio, non ha avuto più occasione di mettere in mostra le proprie abilità canore.

È bastato un secondo per dimenticarmi di tutto il resto.

Come ogni volta che salgo sul palco. Dimentico tutto. E siamo noi.

Pensavo di essermi abituata alle “mie” giornate che da più di un anno mi tengono in casa a inventare il mio tempo. E la sorpresa più bella è che puoi dimenticare l’abitudine in un secondo.

Queste le parole di Bianca Atzei che hanno fatto sorridere milioni di fan. Alla fine del post, inoltre, la cantante ha ribadito il proprio desiderio di tornare a fare tour appena sarà possibile viaggiare di nuovo.

La cantante partecipò all’edizione di Sanremo del 2017

Passando alla carriera dell’artista, quest’ultima è passata sulla bocca di tutti con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2017. In quell’occasione la Atzei propose il brano “Ora esisti solo tu” giungendo al nono posto finale.

Ma non solo, il palcoscenico sanmarinese donò una grande visibilità alla canzone consentendo una vendita di 25mila copie che valsero alla cantante il disco d’oro. Infine, Bianca Atzei ha partecipato persino a diversi programmi televisivi nel corso degli anni successivi.

