Bianca Atzei, il malore e la corsa in ospedale dopo l’insufficienza respiratori: la cantante svela il retroscena di Sanremo

La bellissima e bravissima cantante sarda Bianca Atzei, ha raccontato del malore che l’ha colpita durante il festival di Sanremo. La giovane cantante infatti ha parlato dell’esperienza sul palco più importante d’Italia e di come questa le ha salvato la vita.

La bella cantante sarda ha infatti raccontato al settimanale “Starbene” del malore che l’ha colpita durante la partecipazione a Sanremo. Pare infatti che proprio nel 2015 la cantante è stata colpito da un forte malore che l’ha vista correre d’urgenza in ospedale. Dopo vari accertamenti Bianca è stata operata d’urgenza al cuore. Fortunatamente la cantante oggi sta bene anche grazie all’amore ritrovato con Stefano Corti.

La bella cantante sarda nonostante oggi goda di un ottima salute, ricorda quel momento con grande timore. Bianca si trovava in hotel quando nel cuore della notte, la giovane ha accusato dolore e tachicardia al petto. La corsa in ospedale fortunatamente le ha salvato la vita. La cantante infatti è stata sottoposta ad un duro intervento al cuore che le ha salvato la vita.

Questa è una delle esperienze che le ha segnato in modo particolare, tanto che il concerto che si terrà a breve il 29 settembre si intitolerà ” Concerto del cuore”

“A Sanremo una notte mi sono svegliata molto agitata, avevo la tachicardia ma tutti pensavano fosse l’ansia del debutto – Conclusa la gara la situazione è peggiorata. Dovevo fare le prove per il mio tour ma faticavo a respirare. così sono corsa in ospedale e dopo gli esami ricordo lo sguardo serio del medico. Mi ha detto che avrebbe dovuto operarmi d’urgenza perché avevo un forame perivalvolare. In pratica c’era un foro nel cuore, fra atrio e ventricolo. Di solito si chiude nelle prime settimane di vita, ma nel mio caso era rimasto aperto. Così mi hanno messo una protesi di acciaio, una specie di ombrellino”.