Bianca Atzei in dolce attesa: la verità sul gossip che impazza da giorni sul web

Bianca Atzei è incinta del suo nuovo fidanzato Stefano Corti? Il gossip impazza sulla giovanissima cantante e sulla nuova fiamma

La giovane e bravissima Bianca Atzei è una delle cantanti più apprezzati di sempre. La giovanissima dopo la partecipazione all’Isola dei famosi, oggi è molto apprezzata e amata dal pubblico italiano ed è proprio su di lei che il gossip sta impazzendo. Vediamo cosa sta succedendo

Bianca Atzei è incinta?

La bravissima cantante Bianca Atzei è tornata di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta a metterla sotto la luce dei riflettori è stato proprio il settimanale Diva e Donna. Il settimanale infatti, a quanto pare ha sganciato il gossip sulla cantante e sul suo nuovo fidanzato Stefano Corti.

A quanto pare la giovane milanese sarebbe in attesa proprio del giovane fidanzato. I due infatti secondo quanto riportato dal settimanale sarebbe incinta. Non sarebbe una cosa assurda, visto che i due convivono felicemente insieme ormai già da un po. I due infatti, secondo alcune indiscrezione, starebbero mantenendo segreta la gravidanza e come in molti ricordano, la stessa cantante ha sempre desiderato di diventare mamma, forse questa è la volta buona?

Bianca e Stefano folle amore

I due infatti sembrano essere una coppia molto innamorata e felice. Entrambi si sono conosciuti ad un concerto della bravissima Anna Tatangelo e sembra essere stato proprio un colpo di fulmine, la stessa infatti ha confessato:

“Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo. A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante”. “Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo.Mi piace perché fa ridere, finalmente ho capito che è un aspetto importante della vita”. P

Come in molti sanno per la cantante non è stato per niente facile voltare pagina, dopo la delusione d’amore con Max Biaggi, ma finalmente la bellissima cantante sembra aver trovato di nuovo il sorriso.

“Non me lo aspettavo. Era un periodo no e avevo il cuore chiuso, anzi blindato. Vedevo un muro davanti a me e una persona l’ha abbattuto”.

Ma oggi i due sembrano stare molto bene insieme anche se sul settimanale Diva e Donna emerge che ci sia una gravidanza in atto.