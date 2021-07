Poco fa la nota cantante sarda ha pubblicato diversi scatti su Instagram che hanno infiammato il web: vediamoli.

L’estate di Bianca è sempre più grandiosa, l’ultimo post condiviso sul web ne è la dimostrazione.

Bianca Atzei, infiamma i social

Lei è una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale.

Bella, simpatica ed intelligente come si fa a non amarla? Bianca ha una voce pazzesca, proprio per questo il pubblico non può far a meno di lei.

Ha recentemente pubblicato il suo ultimo singolo, “Straniero” che sta conquistando già milioni di persone.

Tutti la ricordiamo nella sua esperienza a L’Isola dei Famosi, dove ha dimostrato di avere un bel caratterino e di possedere una bellezza disarmante anche senza trucco.

Per anni fidanzata è stata fidanzata con Max Biaggi, l’ex pilota di motociclismo.

I due hanno intrapreso strade diversi, un amore travagliato.

Ma dopo tempo Bianca ha ritrovato la serenità dal 2019 con Stefano Corti, comico e conduttore.

Sui social si mostrano spesso molto affiatati, la coppia è inseparabile e i fan sono pazzi di loro.

La Atzei su Instagram ha ben 832 mila follower e non ha nulla da invidiare alle altre influencer, poco fa ha pubblicato uno scatto a dir poco bollente, vediamolo.

Bianca Atzei, il bacio sul collo con uno “straniero”

Una bellezza abbagliante che lascia ogni volta senza fiato.

Bianca è sempre più social, infatti sul suo account Instagram è davvero molto attiva.

Ogni giorno condivide delle Instagram Stories dove mostra la sua quotidianità con il fidanzato Stefano.

Poco fa un’immagine della coppia ha infiammato il web.

Si vede la cantante con i capelli un po’ scombinati dal vento che scatta un selfie insieme a lui che le dà un bacio sul collo.

Dietro di loro c’è un panorama bellissimo, un mare blu stupendo.

Nella didascalia, Bianca scrive:

“In compagnia di uno straniero.”

La frase fa riferimento al suo ultimo singolo.

I due hanno ricevuto vari apprezzamenti, con ben 20 mila mi piace e oltre 300 commenti.

