Conosciamo di più l’ex fidanzato di Emanuela Tittocchia e attuale opinionista di Barbara D’Urso.

Da anni ormai è al centro dei gossip, per le sue conoscenze nel mondo dello spettacolo e i vari scoop che riesce a tirare fuori.

La carriera di Biagio D’Anelli

Il noto opinionista del salotto di Barbara D’Urso è nato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia il 9 febbraio 1983.

Lui ha sempre avuto un carattere molto forte ed estroverso, ma anche molto difficile.

Per questo molte volte si scontra con tantissime persone all’interno dei salotti di Canale 5.

Lui fin da giovane organizzava eventi e il suo sogno era di emergere nel mondo dello spettacolo.

Pochi anni dopo ci è riuscito e ha partecipato al Grande Fratello 11, dove ha dimostrato un grande carisma e determinazione.

In quell’edizione era fidanzato con Simona Salvemini, ex di Filippo Bisciglia, ma viene immediatamente lasciato in diretta per un avvicinamento con Guendalina Tavassi.

La sua vita sentimentale è sempre stata molto movimentata, ha avuto vari flirt anche con Francesca Cipriani, Flavia Vento e Malena.

Lui ha anche studiato recitazione per sbarcare nel mondo del cinema, ma con pochissimi risultati.

Ora grazie alla sua popolarità lavora come opinionista nei salotti più importanti della televisione italiana.

Lui è un grande esperto di gossip, grazie anche alle sue conoscenze con numerosi paparazzi.

Ogni volta riesce a lanciare degli scoop inediti e nascosti, riuscendo molte volte a smascherare moltissimi personaggi famosi.

La love story con Emanuela Tittocchia

Quattro anni fa Biagio D’Anelli ha conosciuto uno dei suoi più grandi amori.

Si tratta dell’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, Emanuela Tittocchia.

La donna ha molto sofferto la rottura con il noto opinionista, la loro relazione ha avuto numerosi alti e bassi.

Sembrava andare tutto bene all’inizio ma dopo diversi mesi i due si sono lasciati a causa di un tradimento del ragazzo.

Barbara D’Urso molte volte li ha ospitati per parlare della fine di questa storia e tentare un ritorno di fiamma, ma non accadde mai nulla di tutto ciò.

Scoop su Gemma Galgani

Quando a Uomini e Donne, il giovane Nicola Vivarelli andò nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Gemma Galgani, Biagio D’Anelli sganciò una bomba contro di loro.

Tutto successe a fine maggio 2020, la loro conoscenza fece molto scalpore per la notevole differenza d’età.

Biagio rivelò che Sirius era lì solamente per visibilità e non per un vero interesse verso la dama torinese.

Secondo il noto opinionista di Barbara D’Urso, il giovane era fidanzato e si era messo d’accordo sia con la sua ragazza (fuori dal programma) e sia con sua madre e nonna, mentre corteggiava la nota dama del trono over.

D’Anelli si dichiarò davvero dispiaciuto per la Galgani ma ovviamente Nicola smentì ogni cosa.