‘Il tumore è tornato: è al 4 stadio’ Shannen Doherty: l’attrice terrorizzata, l’intervista choc

Beverly Hills il dramma di Shannen Doherty, l’attrice ha di nuovo il tumore: “È una pillola amara da ingoiare..”

La serie televisiva degli anni ’90 più amata di sempre è, senza alcun dubbio, Beverly Hills. Nelle ultime ore, è giunta una drammatica notizia riguardante uno dei protagonisti: Shannen Doherty, meglio nota nel ruolo di Brenda. L’attrice americana ha dichiarato di essere nuovamente malata: è tornato il tumore, ecco cosa ha detto in una intervista a Good Morning America.

Shannen Doherty, la lotta contro il tumore

Una notizia ha sconvolto i numerosi fan della serie televisiva Beverly Hills. Shannen Doherty, che nella serie in questione interpreta Brenda, ha dichiarato di essere di nuovo malata. L’attrice americana ha dichiarato, in una recente intervista, di aver il cancro. La sua battaglia ha avuto inizio nel 2015 e dopo due anni sembrava di aver vinto questo dura lotta. In realtà, l’attrice ha scoperto di essere malata e ha precisato che la malattia si trova al suo quarto stadio.

Nel dettaglio, Brenda, nell’intervista concessa a Good Morning America, ha affermato che è difficile accettare di essere nella stessa situazione e di essere spaventata per tutto quello che sta accadendo:

“È una pillola amara da ingoiare. Sono pietrificata e spaventata per quello che sta accadendo”.

Le parole dell’attrice americana

I suoi amici e parenti ed in particolare sua madre Rosa e suo marito, il produttore cinematografico Kurt Iswarienko non hanno mai smesso di starle vicino in questa sua lunga battaglia. Poco prima della morte del suo amico e collega, Luke Perry, Shannen Doherty ha già scoperto del tumore:

. “Io ero malata ed ero ancora viva mentre lui che stava bene è improvvisamente morto. Tutto questo mi ha lasciato senza parole”

Anche i suoi amici di set le sono accanto sopratutto Brian Austin Green, l’interprete di David in Beverly Hills.