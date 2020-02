Dopo la drammatica scomparsa di Luke Perry e di Brian Turk, un’altra terribile scomparsa ha devastato il cast di Beverly Hills. I fan sono senza parole

Dopo la scomparsa delle due colonne portanti del cast di Beverly Hills, serie cult degli anni ’90, parliamo di Luke Perry e Brian Turk, un’altro lutto ha devastato il cast della celebre serie. Ecco di chi si tratta.

Beverly Hills in lutto: Addio a Esther Scott

Beverly Hills 90210 è stata tra le serie cult degli anni ’90, molto amata ed apprezzata dal pubblico a livello mondiale. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo assistito alla morte prematura di Luke Perry e Brian Turk. Poche ore fa la tragica notizia, un’altro membro del fantomatico cast ci ha detto addio per sempre.

Si tratta di Esther Scott, venuta a mancare nel giorno in cui si celebra l’amore, il 14 Febbraio all’età di 66 anni a seguito di un infarto. A darne il triste annuncio il tabloid TMZ, il quale ha riportato le dichiarazioni rilasciate dalla famiglia:

‘Amava ciò che faceva. Spesso veniva fermata in strada dalle persone che la riconoscevano, ma non sapevano il suo nome’

e ancora:

‘Spero che ora le persone ricordino il suo nome, il suo lavoro e il contributo che ha dato al mondo dell’intrattenimento’

hanno dichiarato i familiari al tabloid TMZ (l’articolo continua dopo la foto):

Esther Scott, vita e carriera

Classe 1953, Esther Scott ha recitato in numerose serie di successo, non solo Beverly Hills 2010 e Er: Medici in prima linea, che l’hanno resa maggiormente nota, ma anche Melrose Place, Hart of Dixie e The Help.

Ricordiamo anche le sue piccole interpretazioni in La ricerca della felicità, Dreamgirls, Transformers e Gangastar squad.

L’ultima apparizione risale al 2016, nel film diretto da Nate Parker The Birth of a Nation.