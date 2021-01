Un altro lutto devastante ha colpito il cast. Ci lascia per sempre un’altra colonna portante della serie cult anni ’90. Il triste annuncio sui social.

Beverly Hills 90210 è stata una delle serie cult degli anni ’90 tra le più amate dal pubblico in tutto il mondo, avendo accompagnato gli ‘adolescenti di ieri’ per oltre un decennio.

Dopo la scomparsa di tre dei membri cardine dell’amata serie Tv americana, quali Luke Perry, Brian Turk e Esther Scott, un altro devastante lutto ha colpito il celebre cast. Ecco di chi si tratta.

La tragica notizia diffusa poche ore fa, rivela la morte di uno dei personaggi più amati della nota serie cult degli anni ’90. Si tratta del papà della bellissima e fascinosa Kelly Taylor, Bill Taylor interpretato dal grande John Reilly.

L’attore statunitense, per cause ancora ignote è scomparso all’età di 84 anni, lasciando un profondo vuoto nel cuore di chi l’ha amato, e ha avuto l’onore e l’opportunità di lavorare al suo fianco.

Oltre che per Beverly Hills, John Reilly è noto al pubblico per aver interpretato per 11 anni l’Imprenditore Sean Donely nella serie General Hospital.

L’ultimo saluto sui social

A darne notizia, la figlia dello stimato attore Caitlin Reilly la quale ha voluto salutare il suo caro papà John Reilly con un lunghissimo post che ha commosso i fan.

La figlia dell’amato attore statunitense ha detto per sempre addio alla ‘luce più luminosa della sua vita’ e alla ‘persona migliore del mondo’, esprimendo altresì profonda gratitudine rispetto al fatto che in questa vita sia stato suo padre, ma anche di essere riuscita a ‘salutarlo per l’ultima volta’.

A stringersi al dolore della famiglia Reilly anche Finola Hughes e Jackie Zeman, celebri interpreti in General Hospital, e l’attore statunitense Bruce Boxleitner.