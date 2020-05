Che fine hanno fatto gli attori di Beverly Hills 90210? Vediamo i dettagli relativi alla quella che è stata denominata la maledizione degli attori della serie tv

Scopriamo insieme tutte le novità sugli attori del cast originale di Beverly Hills 90210!

Il successo di Beverly Hills 90210

La serie Beverly Hills 90210 è stata un vero e proprio cult negli anni ’90 e ha accompagnato un’intera generazioni di adolescenti nella sua crescita.

Chi è più grande, ma anche chi è più giovane, ha sentito sicuramente parlare del telefilm in questione e ha visto qualche puntata di quella che può essere definita una serie iconica.

La maledizione del cast di attori

Per gli attori, però, non è sempre stato tutto rose e fiori e la carriera di molti interpreti della serie tv ha subito degli arresti, così come la vita privata è stata segnata dai drammi.

L’attore Luke Perry, ad esempio, è scomparso il 4 marzo del 2019 in seguito a un ictus a soli 52 anni, una tragedia inaspettata per tutti; Shannen Doherty, invece, l’attrice che era cacciata dal set per il suo carattere difficile, ha avuto problemi di alcol e poi un tumore al seno.

La dipendenza da alcol ha contraddistinto anche Jason Priestley, l’attore che nella serie tv interprete Brandon: nel 1998, alla guida della sua Porche, in stato di ebbrezza, è finito in un fosso rischiando di morire; nel 2002, correndo in moto, ha rischiato di finire in sedia a rotelle.

L’attrice Tori Spelling, figlia del produttore della serie, ha dissipato l’intera eredità del padre, riducendosi ora a fare videochat coi fan a pagamento.

L’insuccesso dopo la serie tv

Altri attori del telefilm di successo, invece, non hanno ottenuto il successo che speravano di avere.

Jennie Garth è rimasta imprigionata nel suo personaggio, Ian Ziering ha fatto lo spogliarellista a Las Vegas, Brian Austin Green è finito nel dimenticatoio e torna di tanto in tanto sotto l’attenzione dei media solo per il matrimonio con Megan Fox.