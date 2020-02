Strage a Berlino, un morto e tre feriti fuori da un locale: è caccia ai sospettati

Strage a Berlino fuori da un locale nella serata di ieri. Un morto e tre feriti dopo una sparatoria. Ora è caccia all’uomo!

Una sparatoria a Berlino che ha portato alla morte di una persona e al ferimento di altre tre. Ecco le prime indiscrezioni.

Sparatoria fuori da un locale notturno

È accaduto nella serata di ieri ma i media hanno diffuso la notizia solo da poche ore. Fuori da un locale molto frequentato della città è avvenuta una sparatoria che ha portato alla morte di un uomo e al ferimento gravissimo di tre persone.

Dalle prime indiscrezioni della Polizia si racconta di tre persone – non identificate – che hanno aperto il fuoco all’esterno del Tempodrom alle ore 22.50 di ieri 14 febbraio:

“siamo convinti che siano coinvolte più persone”

Non sono ancora chiare le dinamiche e se il tutto possa essere legato alla commedia turca che è stata messa in scena all’interno del locale. La Polizia è intervenuta prontamente mettendo la zona in isolamento e cercando più testimoni possibili in merito a quanto accaduto.

L’inchiesta è stata aperta e le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite. Ora è caccia ai sospettati e nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori informazioni su quanto accaduto.

In possibile aggiornamento