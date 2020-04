Bergamo, muore bimba di tre anni: soffocata da una pila

E’ morta soffocata dopo aver ingerito una pila: era una bimba di soli tre anni. E’ successo a Bergamo.

La pila che ha soffocato la bimba apparteneva, probabilmente, ad una sveglietta.

Inutili i soccorsi

Bambina soffocata da una pila: è avvenuto oggi, domenica 5 aprile, a Carobbio degli Angeli, Bergamo. I genitori hanno subito chiamato i soccorsi. Il trasporto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII è stato inutile. I soccorsi sono stati inutili ed hanno soltanto dovuto attestare la morte. La bambina ha mostrato subito i sintomi di un soffocamento.

I funerali si terranno domani 6 aprile, alle 15:00 con l’osservazione di tutte le regole del caso. In piena emergenza coronavirus, infatti, diventa difficile anche dare un saluto solenne ai propri cari defunti.

La dinamica dei fatti

La piccola ha probabilmente inghiottito una pila appartenente ad una sveglia. Questo, almeno, stando alle prime ricostruzioni dei fatti. Si sa che i bambini, soprattutto di quell’età, portano tutto alla bocca, che sia per gioco o per sperimentare. Probabilmente, si potrà fare chiarezza sul decesso della piccola nelle prossime ore. Verrà effettuata sul corpicino, infatti, l’autopsia per accertare i motivi del soffocamento.

La bambina viveva con i genitori in una zona periferica del paese che dista circa 13 chilometri da Bergamo, fortemente colpita dal coronavirus. La famiglia non vivrebbe in una condizione stabile. Un vero e proprio dramma che arriva in una situazione già ben difficile per tutta la comunità.