A Gazzaniga, un ragazzo ubriaco di 25 anni ha tentato di strangolare sua madre a seguito di una lite, arrestato.

Le accuse per il giovane di Gazzaniga sono di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

L’arresto dopo una lite

Gazzaniga, un ragazzo di 25 anni cerca di strangolare la madre dopo aver avuto con lei una discussione parecchio accesa. Il gesto ha fatto sì che le forze dell’ordine intervenissero. Il motivo della lite tra il giovane di 25 anni e la donna che gli ha dato la vita, sarebbe stato causato dalla volontà della madre di divorziare. Un atto ingiustificabile perché il ragazzo stava quasi per soffocare la madre di 48 anni. Il fermo è avvenuto nella serata di ieri, in provincia di Bergamo. Il ragazzo era visibilmente sotto i fumi dell’alcol quando è rientrato in casa.

Il giovane era già noto alle forze dell’ordine

Il padre del ragazzo, residente in Marocco, stava per essere lasciato da sua madre. Non accettando il divorzio, il 25 enne avrebbe tentato di strangolare la sua stessa madre. A chiamare i Carabinieri è stata la compagna del giovane. Non era la prima volta che le forze dell’ordine venivano a conoscenza di atti compiuti dal giovane. Egli, infatti, aveva precedenti penali. Era stato violento in casa e faceva uso di stupefacenti. Una volta, era stato sorpreso alla guida ubriaco. Attualmente, si trova nel carcere di Bergamo. La madre ha avuto sei giorni di prognosi ma è stata dimessa. A dare la diagnosi l’ospedale di Piario. La donna presentava diversi segni di contusioni causati proprio dal figlio.