Bere vino rosso fa dimagrire: uno studio rivela il vero potere della nota bevanda

Perdere peso è l’obiettivo di molte persone: tra le bevande che potrebbero aiutarti a raggiungere tale obiettivo c’è il vino rosso. Ecco cosa dice un recente studio.

Il vino rosso fa dimagrire?

Finora ti è stato detto che se vuoi perdere peso, devi abbandonare le bevande alcoliche, evitare l’assunzione di calorie e andare in palestra.

Bene, questi ultimi consigli possono funzionare per tutti noi, ma abbandonare l’alcol per perdere peso non è una buona idea, affermano gli esperti.

Secondo i ricercatori, bere vino rosso con moderazione può effettivamente aiutarti nel tuo viaggio verso la perdita di peso.

Come aiuta nella perdita di peso?

Secondo i ricercatori, berne due bicchieri può aiutarti a perdere peso.

Gli studi sono stati condotti presso la Washington State University e la Harvard Medical School, secondo cui un polifenolo chiamato “resveratrolo“, presente nel vino rosso, aiuta a perdere peso.

Questo polifenolo converte il grasso bianco, che è una cellula più grande che immagazzina energia e si espande man mano che aumentiamo di peso, in grasso beige per combattere l’obesità e questo grasso è molto più facile da perdere.

Lo svolgimento dello studio

Questo studio è stato condotto su topi. I ricercatori hanno migliorato la loro dieta con solo un po’ di resveratrolo. Hanno scoperto che il resveratrolo ha sviluppato un po’ più di grasso beige nei topi.

Un altro studio è stato condotto ad Harvard su 20.000 donne. Ha rivelato che le donne che bevevano vino avevano un rischio ridotto del 70% di sviluppare l’obesità.

Hanno anche scoperto che bere vino inizialmente ha rallentato l’aumento di peso nelle donne. Tuttavia, queste donne hanno riportato da sole il loro peso nel tempo.

Altri benefici del vino rosso

Ecco tutti i vantaggi che si possono ottenere se bevi due bicchieri di questa tipologia di vino:

Bere vino rosso fa bene alla salute, affermano gli esperti di salute. Alcuni studi hanno anche dimostrato che bere vino in quantità da piccola a moderata può aiutare a ridurre i rischi per alcuni tipi di malattie cardiache.

Il vino rosso può anche aiutare a ridurre il rischio di ictus e morte prematura. Questo perché bere piccole quantità di vino rosso aiuta a trattenere il “buono” colesterolo HDL nel sangue.

Riduce anche il rischio di alcuni tipi di cancro, inclusi i tumori del colon, delle cellule basali, delle ovaie e della prostata.

Gli esperti sanitari affermano inoltre che bere 1-3 bicchieri di vino al giorno è anche associato a un ridotto rischio di demenza e morbo di Alzheimer.

Si ritiene inoltre che un consumo moderato di vino rosso sia collegato a un rischio ridotto di sviluppare il diabete di tipo 2, soprattutto nelle donne.

Un altro studio condotto su persone di mezza età e anziani ha rivelato che coloro che bevevano 2-7 bicchieri di vino a settimana avevano meno probabilità di diventare depressi.

Di cosa dovresti essere consapevole?

Se vuoi ottenere i massimi benefici, devi berlo con moderazione.

Consulta un medico per sapere se è necessario consumare o evitare il consumo di vino rosso poiché potrebbe dipendere anche dalla tua salute.