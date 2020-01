Bevi latte tutti i giorni? Ecco cosa succede al tuo corpo

È possibile bere latte tutti i giorni? La risposta è sì ma devi sapere esattamente quello che succede al tuo corpo: sei pronto a scoprirlo?

Non ci sono dubbi, bere latte tutti i giorni è una abitudine che nella maggior parte dei casi la si porta avanti da quando si è bambini in avanti. Ma ti sei mai chiesto che cosa provoca al tuo corpo? Te lo diciamo noi!

Che cosa succede se bevo il latte ogni giorno?

La bevanda che sin da piccolo ha accompagnato la tua crescita diventa oggi una delle abitudini più diffuse sia per la colazione e sia per un pasto sostitutivo.

Questa tipologia di bevanda è però da sempre oggetto di numerosi studi e opinioni contrastanti, tra chi lo reputa e certifica come alimento benefico per la salute e chi il contrario.

Ad ogni modo è sempre bene, come per tutti gli alimenti e le bevande, chiedere un consiglio al tuo medico di fiducia al fine che possa confermare o meno eventuali intolleranze o consigli su cosa consumare e la quantità che più possa fare al tuo caso.

Ma in linea generale, che cosa succede al tuo corpo se lo assumi tutti i giorni?

Ricco di Vitamine e Minerali

Uno dei minerali che si possono trovare all’interno di questa bevanda naturale è il fosforo, fondamentale per il tuo cervello e con grandi benefici.

Da non dimenticare tutte le vitamine che ha in essere, come la C – A – E – K accompagnate dal calcio (imperativo per le ossa!) e acido folico.

Organismo e pelle super idratati

Sai bene quanto sia importante l’idratazione per l’organismo e la pelle, non solo in età adulta. Questa bevanda contiene il 90% di acqua ed una grande fonte di idratazione da prendere assolutamente in considerazione.

Intestino sano e pulito

Metabolismo regolare e intestino sano sono due fattori molto importanti per la salute del tuo organismo. Per questo motivo il latte aiuta la flora batterica intestinale e previene la gastrite: uno dei suoi benefici è proprio combattere l’acidità di stomaco.

Il consiglio è quello di rivolgersi ad un professionista del settore in caso di intolleranze, gonfiore e diarrea al fine di valutare la strada giusta da seguire.