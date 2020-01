Bere acqua prima di andare a letto fa bene, ecco perché

Bere acqua prima di andare a letto fa bene alla salute. Scopriamo tutti i benefici.

Bere acqua prima di andare a letto, quanto è importante? Devi bere acqua ogni giorno affinché il tuo corpo funzioni correttamente.

Durante il giorno – e mentre dormi – perdi acqua a causa della respirazione, della sudorazione e del passaggio delle feci dal sistema digestivo.

Alcune persone bevono un bicchiere d’acqua prima di dormire per rimanere idratati durante la notte. Ma i ricercatori si chiedono se bere acqua prima di dormire sia salutare.

Acqua e ciclo del sonno interrotto

Bere acqua prima di dormire può aumentare le possibilità di urinare di notte.

La produzione di urina diminuisce di notte, permettendoti di dormire dalle sei alle otto ore senza interruzione. Bere un bicchiere o due di acqua prima di coricarsi può cambiare questo ciclo.

La privazione del sonno può anche influire negativamente sulla salute del cuore. La mancanza di sonno può influenzare il potenziale di sviluppo:

alta pressione sanguigna

livelli elevati di colesterolo

aumento di peso

Secondo la National Sleep Foundation, uno studio ha rilevato che gli adulti di età pari o superiore a 45 anni che dormivano meno di sei ore la notte avevano un rischio maggiore di avere un ictus o un infarto.

L’età può anche svolgere un ruolo nel sonno e nel ciclo urinario. Più invecchi, più è probabile che sviluppi una vescica iperattiva.

Ciò potrebbe essere correlato a condizioni mediche che possono influenzare la funzione della vescica urinaria, come il declino della funzione cognitiva dovuta alla demenza o un ictus che renderà difficile al cervello comunicare i segnali alla vescica.

Anche il diabete mellito e l’ipertrofia prostatica benigna possono influire sulla funzione della vescica urinaria.

Migliora l’umore

Secondo uno studio del 2014 Trust Source, la privazione dell’acqua può avere un impatto negativo sul tuo umore, il che potrebbe influire sul tuo ciclo sonno-veglia generale.

Lo studio ha esaminato un totale di 52 soggetti con assunzione di volume di liquidi alto e basso.

Le persone che normalmente bevevano molta acqua non erano così calme e non provavano così tante emozioni positive quando non potevano bere tanto quanto normalmente.

Quelli con una bassa assunzione di liquidi hanno mostrato un aumento delle emozioni, della soddisfazione e della calma positive quando hanno aumentato l’assunzione di acqua.

Detergente naturale

L’acqua potabile – in particolare l’acqua calda – è un modo naturale per aiutare a disintossicare il corpo e migliorare la digestione.

L’acqua calda aumenta la circolazione sanguigna, aiuta il tuo corpo a essere in grado di abbattere i rifiuti e aumenta la produzione di sudore.

La sudorazione ti farà perdere un po’ di liquidi durante la notte, ma rimuoverà anche i sali in eccesso o le tossine e pulirà le cellule della pelle.

Bere acqua calda prima di andare a letto ti terrà idratato per tutta la notte e potrebbe aiutare il corpo a liberarsi delle tossine indesiderate. Può anche aiutare ad alleviare il dolore o i crampi allo stomaco.

Qual è il momento migliore per bere acqua?

Bere acqua prima di dormire ha una serie di benefici, ma bere troppo vicino all’ora in cui si decide di andarsi a coricare può interrompere il ciclo del sonno e avere un impatto negativo sulla salute del cuore.

È necessario bere abbastanza acqua durante il giorno per evitare la disidratazione e prevenire l’assunzione eccessiva di acqua durante la notte.

Un segno di disidratazione è l’urina scura. Se stai bevendo abbastanza acqua, l’urina dovrebbe essere di colore giallo chiaro.

Bere otto bicchieri di acqua al giorno è un obiettivo utile, ma quel numero può variare da una persona all’altra. Potrebbe essere necessario bere più acqua a seconda dei livelli di attività, del tempo o in caso di gravidanza.

Alcune buone pratiche per rimanere idratati includono:

aumentando l’assunzione di frutta e verdura, poiché; contengono una forte percentuale di acqua;

bere un bicchiere d’acqua ad ogni pasto;

acqua potabile prima e dopo l’esercizio;

bere acqua quando hai fame perché a volte la sete viene scambiata per fame.

Tutto chiaro, no?