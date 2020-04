Beppe Vessicchio sta male ‘Versamento al ginocchio’: escluso dal serale di Amici

Dopo una prolungata assenza ad Amici, l’iconico Direttore d’orchestra rompe il silenzio. Motivi di salute l’hanno escluso dal Serale

Beppe Vessicchio è l’iconico Direttore D’Orchestra del Festival di Sanremo.

Il celebre musicista è anche uno dei protagonisti dell’edizione 2019/2020 del Talent prodotto da Maria De Filippi, Amici ove ricopre non il ruolo di Direttore d’orchestra, affidato a Celso Valli, bensì quello di ospite parlante.

Ultimamente, l’artista ha preoccupato i fan, in quanto la conduttrice del Talent ha annunciato che Amici andrà avanti senza la sua presenza.

Dopo l’annuncio Vessicchio rompe il silenzio, rivelandone il motivo. Scopriamo maggiori dettagli.

Beppe Vessicchio escluso da Amici: ‘Mi viene impedito’

Dopo l’annuncio di Maria De Filippi, il Direttore D’Orchestra è intervenuto rivelando il motivo per il quale sarà momentaneamente assente dal talent.

Si tratta di problemi di salute pre-esistenti legati al suo ginocchio, problemi per il quale sono necessari controlli periodici.

Di recente un versamento nel ginocchio, ovvero un accumulo di liquido generato dall’infiammazione, gli ha impedito di raggiungere autonomamente la sua postazione, se non accompagnato da una seconda persona.

Tale condizione chiaramente alla luce delle misure di sicurezza per contenere il contagio da Covid-19, che vedono la necessità di stare a distanza di almeno un metro l’uno dall’altro, non è attuabile.

Ad oggi sta meglio, dichiara Beppe Vessicchio.

L’amatissimo ospite parlante ritornerà ad Amici prossimamente?

Beppe Vessicchio ormai affezionato a questa nuova avventura nell’Accademia di Amici ammette che gli manca il calore del pubblico e si augura che presto tutto possa essere superato affinchè torni tutto alla normalità.

Non è lo stesso, senza la platea che acclama i proprio beniamini.

Dopo aver rassicurato tutti, il musicista rivela che il suo ritorno in trasmissione è previsto per la finale di Amici, dove il suo giudizio sarà indispensabile per la proclamazione del nuovo vincitore di questa ultima edizione del Talent.