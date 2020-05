Beppe Vessicchio, chi è la moglie del direttore d’orchesta Roberta?

Chi è la moglie di Beppe Vessicchio, Enrica, la donna che sta al fianco del direttore d’orchestra Beppe Vessicchio da tutta la vita

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla signora Enrica, la moglie di Beppe Vessicchio!

Chi è la moglie di Beppe Vessicchio

Al fianco del celebre direttore d’orchestra, presente a Sanremo e ad Amici, c’è la moglie Enrica. La donna vive una relazione con Vessicchio da più di 40 anni.

I due si sono sposati nel 1989 dopo ben 12 anni di fidanzamento. Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Alessia. Quest’ultima, inoltre, è diventata a sua volta mamma della piccola Teresa, regalando ai suoi genitori la gioia di diventare nonni.

Il legame tra Vessicchio e la moglie

Beppe Vessicchio e la moglie sono uniti da un legame davvero speciale. In un’intervista, il direttore d’orchestra ha rivelato di aver conquistato la moglie grazie alla musica.

“La nostra canzone ai tempi fu You Got the Friend’ di James Taylor, scritta da Carole King.”

Una passione condivisa, quindi, quella della musica, sempre punto fermo nella vita di entrambi.

La moglie Enrica si è sempre rivelata di sostanziale importanza nella vita di Vessicchio. La donna è sempre stata necessaria per l’uomo, lo avrebbe aiutato a non cedere e a non arrendersi in un mondo, come quello della musica, che non è per nulla facile.

“Non è difficile solo per te, ma anche per gli altri, per la tua famiglia che ti chiede conto di quanto guadagni”.

Nel corso di alcune interviste, a Vessicchio vengono chiesti spesso dettagli relativi a una sua caratteristica fisica, la lunga barba che porta da sempre.

A tal proposito, il direttore nomina ancora una volta la moglie, affermando che sia proprio la donna a prendersene cura.