Beppe Fiorello ha pubblicato un messaggio da brivido sui social. Lo sfogo drammatico del regista siciliano su Twitter: ‘Morirà senza poter respirare’

Beppe Fiorello è tra gli attori e registi più rinomati in Italia e a livello internazionale. Il fratello dello Showmen Rosario Fiorello ha lasciato senza parole i fan che lo seguono su Twitter.

Lo sfogo doloroso dell’artista siciliano in un messaggio da brivido. Scopriamo tutti i dettagli.

Beppe Fiorello furioso su Twitter

Un brevissimo intervento quello dell’artista siciliano su Twitter, il quale rompe il silenzio sulla guerra silenziosa che stiamo vivendo nell’ultimo mese e mezzo.

Un mondo in quarantena, unito per sconfiggere il Covid-19, un mostro invisibile che sta strappando migliaia e migliaia di persone tra i nostri affetti più cari.

Nonostante la semplice richiesta del Governo, la quale si basa sul personale senso civico di ogni cittadino, c’è qualcuno che credendosi immune e senza pensare alle conseguenze, esce liberamente senza rispettare le regole.

Fuorioso, Beppe Fiorello contro questi cittadini, che hanno approfittato delle vacanze Pasquali per concedersi del relax lontano da casa come se nulla fosse.

Il messaggio da brivido

Le parole di Beppe Fiorello hanno subito colto nel segno e conquistato migliaia di Like e centinaia di commenti, da parte di chi come lui per il bene proprio e di tutti, senza battere ciglio ha deciso di restare a casa senza battere ciglio.

‘C’è chi è morto e chi morirà senza poter respirare’ ha scritto il fratello dello Showman, riferendosi a chi in questo momento combatte per la sopravvivenza in un letto d’ospedale; e chi prosegue il regista ‘sfacciatamente ha preso la macchina ed è scappato a prendere una boccata d’aria in campagna’, ha rivelato con profondo sdegno.

Poi conclude investendoli del ruolo di ‘complici del contagio’, un contagio che non vedrà mai la fine se non ci uniamo e restiamo a casa.

Ecco il post pubblicato poche ore fa: