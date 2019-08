‘Beppe Convertini gay’, parla il presunto ex: le spiegazioni del conduttore sulla storia omosessuale

‘Beppe Convertini gay’, parla il presunto ex: le spiegazioni del conduttore sulla...

‘Beppe Convertini gay’, parla il presunto ex fidanzato. Le dichiarazioni del conduttore de ‘La Vita in Diretta Estate’ a ‘Diva e Donna’

Beppe Convertini è tra gli attori più apprezzati e acclamati del settore cinematografico italiano. Attualmente i telespettatori lo stanno conoscendo nelle vesti di conduttori in uno dei programmi più seguiti dei Palinsesti Rai, ‘La Vita in Diretta Estate’.

Convertini, grazie alla sua professionalità e innegabile fascino è già riuscito a conquistare il pubblico italiano soprattutto quello femminile.

Nelle ultime ore, l’ex modello è al centro dei gossip per la sua presunta storia omosessuale con Giovanni Covaretta, giovane cantante lirico. Ecco quanto dichiarato dal conduttore a ‘Diva e donna’ rispetto alle dichiarazioni del presunto ‘ex fidanzato’.

Giovanni Covaretta: ‘Un’offesa alla mia persona, io sono l’ex di Covertini’

Il conduttore de ‘La vita in diretta estate’, è noto per i suoi flirt con donne bellissime come Rosy Dilettuso e la sorella di Flavia Vento, le cui foto insieme furono pubblicate diversi anni fa, da Excite.

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di tali scatti, Giovanni Covaretta, giovane cantante lirico, dichiarò di essere stato fidanzato con l’attore ben 5 anni. La missiva fu pubblicata anche da Gay.it e recentemente invece ripresa da Dagospia.

Ecco il contenuto della lettera:

‘Sono l’ex da qualche giorno di Beppe. Mi chiedevo chi ha dispensato il permesso o addirittura commissionato le foto con la sig. Vento su un presunto flirt tra i due’

poi prosegue e conclude:

‘Sia pure gossip ma un portale come il vostro non dovrebbe farsi “strumentalizzare”!!! Ritengo tali foto un’offesa alla mia persona e al pubblico raggirato inutilmente’

Beppe Convertini, le dichiarazioni a ‘Diva e Donna’ dopo la diffusione della lettera

Il conduttore de ‘La Vita in diretta Estate’, non ha mai dato corda ai gossip sulla sua presunta omosessualità ne tanto meno alla storia con Cavaretta.

A seguito della diffusione della lettera del suo presunto Ex fidanzato da parte di Dagospia, Convertini è stato intervistato da ‘Diva e Donna’, al quale ha dichiarato:

‘Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi’

Ecco uno scatto che immortala il celebre conduttore e il cantante lirico, presunto ex fidanzato: