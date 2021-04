Il comico torinese ha abbandonato ufficialmente L’Isola dei Famosi 2021 ed è tornato in Italia. Si sarebbero aggravate le condizioni di salute di suo padre, in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid.

“Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta”. Con queste strazianti parole Beppe Braida lasciava L’Isola dei Famosi lo scorso venerdì. Una decisione fulminea che ha destato lo sgomento dei naufraghi e dei telespettatori.

L’Isola dei Famosi 2021, Beppe Braida ufficializza il suo ritiro

Stando a quanto riportato dai principali siti di gossip e tv, il comico torinese è stato informato sulle precarie condizioni di salute di suo padre. Una notizia devastante che lo ha sconvolto, portandolo alla decisione di abbandonare volontariamente il gioco e tornare in Italia.

“Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, l’ha preso anche mia madre, non posso stare qua in questa situazione”

Parole cariche di angoscia e apprensione, quelle di Beppe Braida. Le condizioni di salute di suo padre potrebbero essersi aggravate nelle ultime 24 ore, ragion per la quale il naufrago ha scelto di interrompere la sua avventura in Honduras e tornare a casa.

La produzione de L’Isola dei Famosi ha messo nero su bianco il ritiro di Beppe Braida, pubblicando un comunicato ufficiale sul sito web del programma e sui relativi canali social.