La 26enne ha scritto una lunga lettera, resa pubblica dai suoi legali, in cui afferma di non credere alla ricostruzione sommaria di quel drammatico pomeriggio.

Secondo il giovane medico, il duplice omicidio non è un delitto d’impeto, ma premeditato da tempo da suo fratello maggiore.

La confessione di Bernno Neumair

La confessione di Benno Neumair è arrivata qualche ora dopo il ritrovamento del corpo senza vita di sua madre.

È stato in quel frangente che il giovane insegnante ha confessato di aver ucciso i suoi genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi da casa il 4 gennaio scorso.

Il 30enne, figlio maggiore della coppia, ha riferito agli inquirenti le tappe di quel drammatico pomeriggio.

Il primo a morire sarebbe stato il padre, Peter, con il quale da tempo i rapporti erano ormai tesi.

“AVEVAMO LITIGATO PER I SOLITI MOTIVI DI SOLDI. IO VOLEVO FINIRLA LÌ MA LUI CONTINUAVA E ALLORA HO PRESO UNA CORDA E GLIEL’HO STRETTA AL COLLO. L’HO FATTO PER FARLO STARE ZITTO”

ha raccontato il giovane.

La madre sarebbe rientrata proprio immediatamente dopo l’omicidio del marito, così Benno le avrebbe stretto una corda intorno al collo e l’avrebbe strangolata.

Poi, avrebbe caricato in auto i corpi dei genitori e li avrebbe gettati nell’Adige.

Il cadavere della madre è stato trovato il 6 febbraio scorso. Di quello di Peter ancora nessuna traccia.

Tracce ematiche dell’insegnante sono state scoperte sul ponte Ischia-Frizzi. Nei prossimi giorni proseguiranno le ricerche del corpo di Peter Neumair.

Leggi anche: La confessione di Benno

Le dichiarazioni di Madè Neumair

Madè Neumair, figlia minore della coppia di coniugi bolzanini, non crede alle parole del fratello, né al suo pentimento.

Secondo la 26enne, che lavora come medico a Monaco di Baviera, la confessione di Benno sarebbe stata il frutto di un disegno ben costruito per non peggiorare il quadro indiziario a suo carico, soprattutto dopo il ritrovamento del corpo di Laura Perselli.

“Ci vuole ben poco a capire che la sua confessione fosse un passo dovuto al quadro indiziario a suo carico e non l’effetto di una dissoluzione, o schianto, di tutte le difese di negazione e di rimozione, attuate nelle settimane successive al fatto”.

Leggi anche: Chi è Madè Neumair