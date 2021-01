Benno Neumair, chi è il giovane arrestato per l’omicidio dei genitori a...

Scopriamo chi è il giovane figlio della coppia scomparsa a Bolzano che è stato accusato ed arrestato per l’omicidio di Peter e Laura Neumair.

Un giovane con una vita apparentemente normale divisa tra passione per lo sport e lavoro nelle scuole, con un seguito molto nutrito di fan sui profili social.

Benno Neumair è stato accusato dell’omicidio dei suoi genitori Peter e Laura scomparsi a Bolzano: ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Le indagini chiariranno le responsabilità del giovane Benno, e gli inquirenti stanno scandagliando la sua vita: ecco cosa è emerso.

Benno Neumair: studi e lavoro, dubbi e sospetti

Benno Neumair ha 30 anni ed è originario di Bolzano.

Ha conseguito il diploma presso il liceo scientifico ed in seguito si è iscritto all’università di Innsbruck.

Dubbi sul conseguimento della laurea si erano sollevati allo scoppio del caso in cui è stato coinvolto ma sono stati subito fugati: Benno si è regolarmente laureato in Sport e Nutrizionismo.

Il giovane ha ottenuto il posto di insegnante di matematica presso una scuola media di via Leonardo da Vinci.

Proprio alcuni genitori dei suoi alunni, come riporta Il Corriere dell’Umbria, avrebbero presentato una richiesta di sospensione per lui al Dirigente a seguito di un episodio preciso.

Benno sarebbe stato visto da alcuni alunni usare modi aggressivi verso una collega.

Tale episodio è però smentito dal suo legale, Flavio Moccia, che afferma:

“Forse ha un carattere un po’ particolare, ma gli studenti lo adorano.”

Famiglia, amori e accusa di omicidio

Il trentenne ha dichiaratamente la passione per lo sport e soprattutto per il fitness.

Per tale motivo il giovane Neumair è anche personal trainer e sui suoi numerosi profili social condivide foto che lo ritraggono alle prese con pesi e sessioni di workout.

Moltissimi i suoi fan che seguono i suoi tutorial e che gli lasciano apprezzamenti e like.

“Sei un mito, sai spiegare le cose in un modo comprensibile a tutti” “Sei molto dolce”

Sono alcuni dei commenti sotto ai suoi video su YouTube sul canale Forte On Line. I pesi che utilizzava risultano al momento irrintracciabili.

Riguardo alla sua famiglia sappiamo che è figlio della coppia scomparsa a Bolzano, Peter e Laura Neumair 68 e 63 anni, e che ha una sorella, Madè, che vuole a tutti i costi sapere la verità su quanto accaduto.

Benno è stato infatti prima indagato ed in seguito arrestato per l’omicidio e la distruzione dei cadaveri dei suoi genitori, scomparsi dalle casa famigliare a Bolzano il 4 gennaio 2021.

Sul giovane si concentrano i sospetti degli inquirenti poiché tra i moventi dell’omicidio potrebbe esservi dei dissidi di natura economica tra genitori e figlio.

Il padre infatti aveva chiesto a Benno, tornato a vivere a casa, di rimborsare le spese universitarie e di contribuire così alle spese.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sappiamo che Benno aveva numerose frequentazioni ma non una fidanzata ufficiale. La sua amica Martina, che conosceva da un mese, e dalla quale si era fermato varie volte a dormire, è stata indagata per favoreggiamento.

Attualmente il giovane si trova in carcere dopo essersi costituito nella mattinata di venerdì 29 gennaio. Su di lui pende l’accusa di duplice omicidio e distruzione di cadavere.