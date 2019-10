Benji e Fede il duo musicale che fa impazzire l’Italia! Scopriamo insieme segreti, amori e curiosità!

Scopriamone di più su Benji e Fede, un duo che ha conquistato l’Italia con la loro forza, determinazione e grande valori.

Chi sono Benji e Fede

Benji & Fede è il nome del duo musicale formato da Benjamin Mascolo (classe ’93) e da Federico Rossi (classe ’94).

I due musicisti si conoscono su internet il 10 dicembre 2010, dopo di che decidono di formare il duo “Benji & Fede”. Iniziano a pubblicare cover su Youtube e successivamente, nel 2014, si presentano alle selezioni delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2015, senza superarle.

Durante un tour nelle piazze, vengono notati da un talent scout della Warner Music Italy e ottengono il loro primo contratto discografico.

Nell’estate 2015 la popolarità del duo è cresce grazie al singolo Tutta d’un fiato e all’esibizione alla seconda edizione del Coca-Cola Summer Festival. Il 9 ottobre 2015 viene pubblicato il loro album di debutto, chiamato 20:05.

Nel 2016 il duo si è esibisce durante la terza serata del Festival di Sanremo 2016. Lo stesso anno viene pubblicato il secondo album in studio 0+, anticipato dai singoli Amore Wi-Fi e Adrenalina.

Durante l’estate 2017 il duo promuove il singolo Tutto per una ragione, eseguendolo a Radio Italia Live e al Summer Festival. Nello stesso anno interpretano un duetto della sigla Che campioni Holly e Benji di Cristina D’Avena presente nell’album della cantante Duets – Tutti cantano Cristina.

Nel 2018 pubblicano il terzo album in studio Siamo solo Noise, anticipato dai singoli Buona fortuna, On Demand, Moscow Mule e Universale. Nel 2019 Benji e Fede ottengono enorme successo con la hit dell’estate Dove e quando.

Fidanzate e segreti

A differenza di quello che si potrebbe pensare, Benji e Fede sono due persone molto timide.

Benjamin e Federico sono molto impegnati nel sociale. Per i terremotati dell’Emilia Romagna hanno scritto una canzone, intitolata “Dare di più”.

Benji è fidanzato con Bella Thorne, pansessuale e molto particolare che fa girare per il mondo il fidanzato. Fede è invece fidanzato con Paola Di Benedetto, nonostante i due continuino in un tira e molla che sta mandando le fan in confusione!

Il loro segreto? Essere amici e fratelli, condividendo pensieri e problemi tanto da arrivare ad una fusione unica e una musica che rapisce persone di ogni età.