Benjamin Mascolo svela la rara malattia: ‘Io in terapia intensiva e intubato’

Il cantante è molto attivo sui social e non perde mai l’occasione di postare momenti più importanti della sua vita privata e professionale. In queste ultime ore, ha voluto condividere un momento davvero drammatico con i suoi fan. Di cosa si tratta? Ha svelato di esser stato colpito da una rara malattia polmonare a causa di uno stile di vita sregolato ed il troppo fumo.

Sul suo profilo Instagram, Benjamin Mascolo ha condiviso un triste scatto che lo ritrae sul letto di un ospedale. Nel 2014, all’età di 21 anni, il cantante ha rischiato di morire per una rara malattia causata da uno stile di vita sgretolato:

“Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare“.