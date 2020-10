Benevento: un paziente covid cade dalla finestra dell’ospedale e muore

L’uomo era ricoverato all’ospedale di Benevento, dall’8 ottobre, dopo aver contratto il covid. Secondo le prime ricostruzioni è precipitato dalla finestra della sua camera.

L’uomo affetto da covid, precipitando dalla finestra della sua camera del nosocomio di Benevento, prima di cadere sull’asfalto sarebbe rimbalzato su una tettoia.

La vittima era ricoverata dall’8 ottobre

All’ospedale San Pio di Benevento, un paziente affetto da covid è precipitato dalla finestra della sua camera. E’ accaduto oggi, 14 ottobre. L’uomo era ricoverato in ospedale dall’8 ottobre, data in cui era risultato positivo al tampone per accertare la presenza di coronavirus. Il reparto che lo ospitava era quello di Pneumologia/sub-intensiva situato nell’area attrezzata per il Covid dell’ospedale beneventano.

Il paziente aveva 78 anni e, durante il giro di visite, era apparso tranquillo. Stando a quanto hanno affermato medici ed infermieri, avrebbe chiesto anche a che ora sarebbe stato servito il pranzo.

Non si sa se si tratta di suicidio

Non si conoscono ancora i dettagli dell’incidente. Da alcune sommarie ricostruzioni, il paziente è caduto dalla finestra della sua stanza. Una stanza situata al secondo piano dell’ospedale. Prima di atterrare sull’asfalto, sarebbe rimbalzato sulla tettoia.

Le lesioni riportate a causa della caduta erano troppo gravi. Per cui per l’uomo, non c’è stato niente da fare. All’ospedale sono arrivati anche gli uomini in divisa della Polizia di Stato. Sono stati loro ad effettuare i rilievi del caso.

C’è da chiarire se il paziente si sia gettato volontariamente oppure sia stato un incidente. Fatto sta che l’uomo non era in pericolo di vita, anzi le sue condizioni erano migliorate. Si attendevano soltanto i risultati dell’ultimo tampone.