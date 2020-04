Benevento, si taglia le vene dopo aver picchiato la moglie con un martello

Un dramma si è consumato oggi a Benevento. Un uomo ha preso la moglie a martellate e poi ha cercato di tagliarsi le vene.

Benevento: dopo una violenta lite un 50 enne ha usato il martello contro sua moglie 54 enne.

Il dramma si è consumato ad Airola

Airola, provincia di Benevento: a seguito di una violenta lite un uomo cinquantenne si è accanito con un martello contro sua moglie cinquantaquattrenne riducendola in gravi condizioni. Successivamente, in preda al rimorso, ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene.

Il dramma si è consumato questa mattina poco lontano di Piazza Annunziata ad Airola. I carabinieri sono intervenuti prontamente grazie ad alcuni vicini di casa che li hanno allertati. I vicini, infatti, avevano sentito forti urla e grida. Non è mancato l’arrivo dei paramedici che hanno immediatamente soccorso la donna e l’uomo, entrambi condotti in ospedale.

Un dramma su cui indagano i Carabinieri

Sarà stata la convivenza forzata a causa del coronavirus probabilmente, alla base della lite della coppia di Airola. Oltre al virus vero e proprio, infatti, altri problemi si fanno strada in questo periodo di isolamento. Tra questi la violenza domestica che molte donne devono subire. Il litigio che ne è conseguito è stato particolarmente violento. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Il cinquantenne è stato portato al Rummo e non è in pericolo di vita. Sua moglie, invece, è stata condotta all’Ospedale San Pio dove è in prognosi riservata poiché le sue condizioni di salute erano abbastanza serie.