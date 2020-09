Benevento, giovane migrante travolto dal tir su cui si era nascosto

La tragedia è avvenuta a Paduli. Il ragazzo aveva viaggiato nascosto sul mezzo, quando l’autista l’ha travolto.

Il camion proveniva dalla Bulgaria ed era sbarcato a Brindisi, per poi fare tappa in Campania.

Tragedia a Benevento

Un giovane migrante è morto dopo essere stato travolto dal tir su cui si era nascosto, per arrivare in Italia. Come riferisce anche Today, è accaduto tutto sulla statale 90 bis, a Paduli, nel beneventano.

Il camion era partito dalla Bulgaria ed aveva fatto tappa a Brindisi. Dalla città pugliese si era poi diretto nel Sannio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe nascosto tra il rimorchio e la motrice del camion.

Ad un certo punto, per cause ancora da appurare, sarebbe caduto e il tir lo avrebbe travolto, prima di entrare in un’azienda che si occupa della lavorazione dei tabacchi, dove avrebbe dovuto caricare dei sigari da consegnare.

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Al vaglio dei carabinieri, però, c’è anche l’ipotesi che il ragazzo fosse morto già nel tragitto tra Brindisi e Paduli.

La salma si trova ora all’ospedale Rummo di Benevento, dove nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l’autopsia, per accertare le reali cause del decesso.