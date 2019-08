Benefici dell’arnica: l’erba antinfiammatoria che cura i lividi

Ecco come l’arnica può aiutarti a sentirti meglio e alcune precauzioni per assicurarti di prenderlo in sicurezza.

I preparati a base di fiori gialli e radice di arnica montana sono stati usati per secoli per il trattamento di lividi, distorsioni, dolori muscolari e altri disturbi.

Si dice che il poeta tedesco Johann Wolfgang von Goethe abbia preso il tè all’arnica per curare i dolori al petto. Nessun praticante moderno lo suggerirebbe, poiché l’arnica può essere velenosa e non deve essere assunta per via orale, se non in forma omeopatica altamente diluita.

Come funziona l’arnica

La pianta contiene sostanze chimiche anti-infiammatorie chiamate lattoni di sesquiterpene, che aiutano a ridurre il gonfiore e flavonoidi, che rafforzano i vasi sanguigni riducendo la perdita di sangue sotto la pelle che si verifica con lividi.

Helenalin, il più potente dei lattoni di sesquiterpene della pianta, è stato anche studiato in laboratorio per i suoi effetti antitumorali e il suo potenziale per combattere l’infezione batterica Staphylococcus aureus.

La ricerca umana, sebbene non sempre coerente, supporta il ruolo tradizionale della pianta nel trattamento di lividi, stiramenti e distorsioni.

Uno studio del 2010 ha concluso che una preparazione di arnica topica al 20% era più efficace di una formulazione di vitamina K per ridurre i lividi. Uno studio precedente del 2008 lo ha trovato efficace quanto il gel di ibuprofene per il trattamento dell’osteoartrosi della mano.

Per ragioni che gli scienziati trovano più difficile da spiegare, l’arnica omeopatica ha dimostrato di ridurre il dolore muscolare nei corridori di maratona.

In altre ricerche la crema omeopatica all’arnica ha aiutato gli atleti con lesioni sportive a riprendersi più velocemente. L’assunzione di arnica omeopatica si è dimostrata efficace anche per ridurre gonfiore e lividi postoperatori nei pazienti sottoposti a chirurgia estetica.

Come usare l’arnica

Gel di arnica, unguenti e creme possono essere applicati sulla pelle come indicato, mentre le tinture possono essere utilizzate in impacchi e impiastri. Prendi l’arnica omeopatica come consigliato dal tuo medico o secondo le istruzioni dell’etichetta.

Dove trovare l’arnica

I preparati di arnica sono disponibili nei negozi di alimenti naturali e nelle farmacie o da un omeopata qualificato.