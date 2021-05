Benefici del cetriolo: come preparare una bevanda smoothie detox

Sono noti i benefici del cetriolo nelle insalate per dimagrire, nello tzatziki per limitare i danni all’aperitivo, come fette sugli occhi per cancellare le occhiaie.

Non si finisce mai di conoscere i benefici di bellezza e dimagrimento di questo ortaggio. I succhi di frutta e verdura, dovrebbero essere un parte integrante delle nostre abitudini alimentari.

Ci sono molti vantaggi del succo di cetriolo. Oltre alla nostra bellezza, il succo di cetriolo può davvero aiutarci a rimanere in salute.

Benefici del cetriolo, come preparare un succo

In acqua aromatizzata, come frullato o succo, per godere dei benefici del cetriolo in una versione “bevibile”, si hanno a disposizione una moltitudine di possibilità.

Ad esempio, possiamo utilizzare il cetriolo per fare l’acqua aromatizzata semplicemente marinando qualche fetta in acqua dolce, possibilmente con del limone. In questo caso godrai i sapori e la freschezza ma non ne sfrutterai appieno i benefici.

Per questo, è meglio bere il succo di cetriolo ricavato utilizzando una centrifuga. In questo modo Otterrete così un succo di cetriolo privo di fibre, particolarmente apprezzato dai consumatori che desiderano mettere a riposo il proprio apparato digerente.

Utilizzando un estrattore che esegue un’estrazione a freddo, senza riscaldare i cibi, limiterete la perdita di vitamine e minerali.

Al contrario, se ti piace il succo denso e vuoi goderti i benefici delle fibre di cetriolo, scommetti su un frullato.

Più saziante, questa bevanda è anche più veloce da realizzare e permette una resa migliore, poiché si utilizza il cetriolo nella sua interezza.

Come parte di un cambiamento nelle tue abitudini alimentari, i succhi apportano molti benefici, soprattutto se vuoi perdere un po’ di peso e rimetterti in forma! Tuttavia anche con i succhi l’idea è di avere un approccio misurato e di integrarli a una dieta già equilibrata

Uno smoothie detox: cetriolo – anguria

Favoriscono l’eliminazione delle tossine e la digestione e possono essere consumati negli smoothies senza rischiare di appesantire lo stomaco, poiché contengono poche fibre.

Aggiungi a questo che hanno un effetto diuretico e quindi prevengono la ritenzione idrica e li adotti senza esitazione. Ecco gli ingredienti

½ cetriolo,

1 fetta di anguria,

1 rametto di menta,

1 grande bicchiere d’acqua (se possibile di cocco),

2 cubetti di ghiaccio.

Composto principalmente da acqua, anguria e cetriolo sono gli alimenti perfetti per un frullato disintossicante.