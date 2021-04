Benedetta Rossi, terribile notizia: ‘Una brutta malattia l’ha portato via’

La food blogger ha purtroppo dovuto dare ai suoi fan una brutta notizia: Benedetta Rossi rivela il lutto in famiglia.

Una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i fan. Benedetta Rossi però ha dovuto cominciare il terribile lutto per non poter prendersi dei giorni lontana dai social senza che il gossip dilagasse senza controllo.

Ha fatto della sincerità la sua caratteristica, proprio per questo la cuoca ha subito rivelato quanto stesse accadendo nella sua famiglia.

Terribile lutto per Benedetta Rossi

La food blogger e il marito stanno vivendo un brutto momento: Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno comunicato la triste notizie poche ore fa

Purtroppo, il papà di Marco è scomparso in seguito ad una grave malattia. La patologia negli ultimi tempi è diventata sempre più ingestibile ed è per questo che l’uomo purtroppo non ce l’ha fatta:

“È proprio vero che i nostri amici a 4 zampe riescono a capire quando abbiamo bisogno di loro. Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco.

Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo da solo.”

Benedetta spiega:

Purtroppo mio suocero Lanfranco, se ne è andato per una brutta malattia che nelle ultime settimane si era molto aggravata. Per questo motivo siamo stati e staremo ancora per qualche giorno in silenzio, nel rispetto del dolore di tutta la famiglia.

Grazie per la vostra comprensione”

Un post, quello pubblicato dalla cuoca che ha subito catturato l’attenzione dei fan.

Il sostegno sui social

I follower della coppia non hanno potuto fare altro che fare le condoglianze alla coppia, soprattutto a Marco che oltre ad essere il marito della food blogger è anche un collega e un collaboratore insostituibile per Benedetta.

Non possiamo che augurarci che insieme anche al piccolo Cloud il dolore diventi più sopportabile per tutta la famiglia della amatissima coppia.