Non è un ottimo periodo per la cuoca più amata d’Italia, le sue parole fanno preoccupare i fan: scopriamo cosa ha detto.

Benedetta è la cuoca più amata d’Italia, attraverso i suoi deliziosi piatti mostra il suo modo di essere, ovvero: semplice e genuino.

Nonostante sia un personaggio molto conosciuto, lei è sempre rimasta con la testa sulle spalle.

La sua gustosa cucina ha fatto innamorare milioni di telespettatori e grazie all’enorme successo che ha raggiunto, oggi ha ben 3,8 milioni di follower.

Attraverso le stories Instagram mostra la sua quotidianità con suo marito Marco e il suo cagnolino Cloud.

Il compagno Marco Gentili, è sempre accanto a lei in ogni momento, anche se a volte c’è qualche discussione.

Infatti poco tempo fa la cuoca rivelò che quando si svolgono le riprese del programma “Fatto in casa da Benedetta” e il marito si trova dall’altra parte della telecamera, lei si blocca e non riesce a parlare.

Per questo molto spesso si accendono dei piccoli litigi tra moglie e marito.

Non è finita qui, perché poco fa Benedetta ha rivelato un retroscena davvero scioccante, scopriamolo!

In questi ultimi giorni, si stanno svolgendo le riprese di “Fatto in casa Da Benedetta”.

Ogni registrazione è fatta proprio dentro la casa reale della cuoca.

Moltissimi fan sono rimasti incuriositi da questa vicenda, per questo hanno posto delle domande a Benedetta e Marco sul backstage del programma.

Il compagno della cuoca ha mostrato che ogni persona si sottopone al tampone la mattina presto, la troupe della trasmissione alloggia in un hotel vicino, ma dalle 9 fino alle 19:30 di sera sono occupati a registrare almeno una puntata e mezza.

Le giornate della Rossi sono davvero molto impegnative, infatti alla domanda:

Benedetta ha risposto:

Le telecamere provocano molta agitazione alla cuoca più amata d’Italia, ma insieme l’agitazione c’è anche la stanchezza.

Infatti un altro fan ha chiesto:

Marco ha risposto:

“E’ molto stancante perché bisogna essere concentrati per tante ore e per tanti giorni ma è un’esperienza unica e stimolante. Inoltre la produzione del programma significa lavoro per tanti professionisti che per noi si spostano e sono lontani dalle loro famiglia per molto tempo (quindi il vero sacrificio lo fanno loro)”