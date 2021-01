La food influencer è davvero stanca dei gossip ‘fasulli’ sul suo conto e su quello del marito. La reazione di Benedetta Rossi spiazza i followers.

Benedetta Rossi è ormai tra le più affermate food blogger del nostro paese, per la sua genuinità e le sue semplicissime e sempre deliziose ricette raccontate nell’arco di ‘Fatto in casa da Benedetta’, un must tra i palinsesti di Food Network.

Molto attiva sui social, dove conta oltre 3 milioni e mezzo di follower, dove ama condividere non solo le sue ricette di famiglia ma anche stralci della sua vita quotidiana insieme a suo marito, Marco Gentile.

A far ‘sbottare’ la food blogger marchigiana, sono i continui gossip relativi alla sua relazione di coppia.

Notizie ‘fuorvianti’ che hanno infastidito non poco Benedetta Rossi e il suo coniuge, al punto da annunciare diversi giorni fa, un temporaneo allontanamento dai social.

Il motivo? Ristabilire un pò di tranquillità e serenità, minata appunto dai ‘gossippe’.

La reazione inattesa di Benedetta Rossi

Stanca ormai di questi sterili pettegolezzi, la food blogger ha voluto rispondervi a tono, pubblicando un singolare post sul suo canale social.

In compagnia di suoi marito Marco, Benedetta Rossi si mostra in procinto di andare a dormire.

La foto, che immortala la coppia sotto le coperte, è accompagnata da una evidente frecciatina della conduttrice di Fatto in casa da Benedetta, che con la sua caratteristica ironia ha voluto spegnere ogni rumors ‘fasullo’:

‘Gossippe !!! …“sorpresi a letto insieme”…vabbè era per darvi la Buonanotte’

ha scritto su Instagram scatenando l’ilarità e la fantasia dei fan.

La Food Influencer conquista Instagram

Il post di Benedetta Rossi, ha subito conquistato migliaia di Like e commenti, da parte dei suoi fedeli seguaci.

I followers in questo frangente, l’hanno appoggiata e difesa nella sua lotta contro i ‘pettegolezzi’ puntando il dito contro coloro che sono sempre a caccia di una ‘views in più’.

Al di là dei presunti gossip, ciò che conta, come rivelano anche i commenti sotto al post e i sorrisi nello scatto pubblicato, è che abbiano ritrovato la serenità, nel rispondere ai gossip con pungente ironia.