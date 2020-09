Un ciclone d’allegria e di talento Benedetta Rossi. La food blogger con la sua creatività crea tanti manicaretti. Ma sapete quanto guadagna?

Ha avuto successo grazie alla sua simpatia e al suo talento in cucina. Benedetta Rossi però è anche al centro del gossip e delle news del momento. Vi siete mai chiesti quanto guadagna attraverso i suoi programmi e i post social? Ecco tutta la verità.

Benedetta Rossi, dai social alla Tv: successo inarrestabile

Non smette di stupire la simpaticissima food blogger con i suoi manicaretti e con le ricette della tradizione sapientemente riadattate. Un talento innato nella cucina che l’ha portato al successo nazionale prima sui social, come food blogger e poi come cuoca televisiva. Con il suo accento marchigiano e la sua autoironia Benedetta ha dimostrato che la semplicità riesce sempre a conquistare il grande pubblico.

Guardarla cucinare fa venire voglia di cimentarsi nei fornelli anche se non si ha una predisposizione perché è tutto spiegato con semplicità e genuinità. C’è però una curiosità che interessa molti italiani. Vedendo i suoi profili, Instagram e Facebook, è impossibile chiedersi quanto il suo successo le faccia guadagnare in termini economici.

Social pieni di fan: stipendio stellare per Benedetta

La food blogger vanta ben 5 milioni di follower contando i suoi profili! Proprio per questo, secondo fonti molto vicine alla marchigiana, Benedetta guadagnerebbe più di 200 mila euro all’anno. Per ogni post su instagram, nel dettaglio, percepirebbe ben 4000 euro, e ben 75.000 euro per i sui video caricati sul suo canale YouTube.

Delle cifre pazzesche che in fondo interessano tutti gli influencer in generale. Il tutto sommato ai introiti derivanti dal suo agriturismo. All’anno, la blogger riesce a intascare molti soldini, cifre che fanno invidia ad alcuni del mondo dello spettacolo.

Soldi che si guadagna onestamente e meritatamente! Ciò che le permette di essere ancora sull’onda del successo è il fatto che non è mai cambiata. La sua semplicità si sposa con una preziosa umiltà.