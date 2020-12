Benedetta Rossi, la spiazzante confessione da Antonella Clerici

A “È Sempre Mezzogiorno” Benedetta Rossi è stata ospite di Antonella Clerici e ha rivelato cose molto importanti. Una confessione che nessuno si aspettava.

Una incursione più che gradita quella di Benedetta Rossi a È Sempre Mezzogiorno. Il programma di Antonella Clerici sta riscuotendo grande successo su Rai Uno.

Dopo la Prova del cuoco, Antonella sta dimostrando di avere le carte in regola per essere ancora una delle conduttrici più seguite. Benedetta, chef blogger, ha voluto omaggiarla della sua presenza lasciandosi andare a delle confessioni.

Delle parole che ovviamente non potevano passare inosservate ai fan della celebre cuoca. La confessione ha lasciato tutti senza parole.

Benedetta Rossi si confessa a È Sempre Mezzogiorno

Non ama essere intervistata Benedetta Rossi ma alla Clerici non poteva dire di no. Un programma, quello di Antonella Clerici, che non fa per niente sentire la mancanza di quello più celebre: La Prova del cuoco che per anni ha condotto lasciando poi il timone alla bella Elisa Isoardi.

La food blogger ha grande stima per Antonella e ha voluto intrattenere con lei una piccola conversazione ovviamente sulla cosa che le accomuna: il cibo. La cuoca marchigiana era molto emozionata, cosa che si evince anche dalle sue storie. Antonella ha rivelato:

“Anche io scrivo di cucina ma non sono certamente una cuoca e il libro di Benedetta Rossi è uno dei più venduti”

Poi la Clerici ha voluto rivelare un retroscena sulla loro conoscenza: le due infatti si conoscono da un po’ di anni:

“Noi ci conosciamo solo attraverso i social ma abbiamo tanto in comune, anche l’amore per i cani”.

Nessuno avrebbe mai pensato che le due fossero così unite.

Benedetta, la confessione sul peso

Antonella e Benedetta amando molto il cibo in tutte le sue sfumature, hanno rivelato entrambe di avere problemi a controllare il proprio peso:

“Non si può essere troppo filiformi se si ha la passione per la cucina, a meno che non si è così fortunate da avere anche un ottimo metabolismo, che io non ho. Se poi siamo troppo magre sembra che andiamo sempre a correre e non cuciniamo mai”

la food blogger annuisce e sorride alla sua battutina. La Clerici la interroga anche sul menù che predilige per le Feste di Natale. La blogger ha commentato così la sua scelta:

“Di solito si fa il brodo di cappone, una sorta di minestra che si chiama la stracciatella con uovo e parmgiano, si mangiano cappone in brodo, olive all’ascolana, la carne sulla brace perché il caminetto è sempre acceso e poi tutti i dolci di Natale”.

Insomma, un bel siparietto davvero molto simpatico e che ha coinvolto piacevolmente il pubblico a casa.