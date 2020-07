Benedetta Rossi umiliata dal marito ‘Non lo sa cucinare’: crollo psicologico per la food blogger

Benedetta Rossi umiliata dal marito ‘Non lo sa cucinare’: crollo psicologico per...

Benedetta Rossi, l’inaspettata rivelazione sui social: ‘Oggi ho avuto un crollo’: le parole della food blogger preoccupano i fan.

Per gli appassionati di cucina, Benedetta Rossi è una vera e proprio star sui social. Con i suoi programmi, è divenuta una delle food blogger più amate del nostro Paese.

Durante la sua passeggiata pomeridiana, la donna ha fatto una inaspettata rivelazione ai fan: ecco cosa è successo dopo le riprese della nuova stagione del suo cooking show.

Benedetta Rossi, lo sfogo social

Uno dei volti più amati sul web è, senza dubbio, quello di Benedetta Rossi. Da diversi anni, la nota food blogger è al timone del programma di cucina che si pone lo scopo di condividere ricette deliziose e segreti per realizzare al meglio ogni ricetta. La moglie di Marco Gentili è molto attiva sui social dove vanta un elevato numero di di follower che non si perdono mai un suoi post.

Di recente, ha condiviso una serie di stories nelle quali spiega ai fan di essere stata molto impegnata con le riprese della nuova stagione ‘Fatto in casa per voi da Benedetta’ che l’hanno inevitabilmente stancata: ecco il suo racconto.

Il racconto della food blogger

Benedetta Rossi ama raccontare sui social tutto quello che riguarda la sua vita professionale. Nella giornata di ieri, la food blogger ha condiviso una serie di IG stories nelle quali spiega che è stata impegnata con le nuove riprese per la sua trasmissione e per questo motivo si scusava per la sua assenza sul noto social network:

“Mi scuso per avervi trascurato sui social, ma sono state giornate dure. Abbiamo lavorato dalla mattina alle sei e tre quarti alla sera alle otto. Alla sera ero talmente cotta che rifiutavo anche solo l’idea di prendere il telefono in mano e mettermi di nuovo davanti ad una telecamera.

E poi ha aggiunto:

“Ero nauseata da me stessa. In questi giorni la mia voce si sentiva ovunque, c’erano schermi dappertutto in casa, ho avuto un blocco mentale“.

Il marito critica le sue doti

L’amato marito ha provato, a modo suo, a tirarla su. Come? Prendendola in giro sul fatto che un piatto, a differenza di tanti altri, non le riesce particolarmente bene. Marco Gentili rispondendo alle domande curiose dei fan ha svelato un particolare degno di nota.

“Qual è il piatto che ti viene male?”

La risposta è stata immediata:

“Il pesce, tu non sai cucinare il pesce!”.

Benedetta ha subito precisato però:

“Sono un po’ più imbranata ma non è che non so cucinarlo”.

Ancora una volta marito e moglie dimostrano di essere bravissimi nell’intrattenimento social.