Benedetta Rossi sbotta col marito: ‘Passa tutto il giorno tra letto e divano’

Le ultime stories della food blogger lasciano senza parole i fan: Benedetta Rossi sbotta col marito svelando il segreto di Claud.

Delle stories, quelle pubblicate della simpaticissima Benedetta Rossi che hanno lasciato i fan interdetti, soprattutto alla luce dei suoi ultimi post.

La food blogger ha voluto mostrare ai fan cosa succede spesso a casa sua da quando è arrivato il piccolo Cloud in famiglia.

Benedetta Rossi sbotta con Marco: ‘Tutto il giorno tra letto e divano!’

Aveva deciso di prendersi una pausa Benedetta Rossi, eppure la ritroviamo di nuovo attivissima per i suoi fan. Lei e Marco Gentili sono sempre seguitissimi: i due sono molto affiatati nonostante in tanti abbiano scorto aria di crisi tra i due.

Oltre che marito e moglie i due sono anche ‘colleghi’ ed per questo che passano gran parte della giornata insieme. La sintonia tra i due è evidente ma come tutte le coppie anche tra loro ci sono degli screzi. Quello che non manca mai è il rispetto reciproco anche quando i due si punzecchiano a vicenda.

Questa volta però la cuoca non ha preso in giro il marito quanto piuttosto l’adorabile amico a 4 zampe.

Lo sfogo della blogger diventa virale

I due sono legatissimi e condividono l’amore per il cane che hanno da poco adottato, Cloud, che con i suoi occhioni e il suo irresistibile musetto riesce sempre a metterli d’accordo.

Spesso, i due mostrano le sue passeggiate o i giochi che tanto ama fare all’aperto. Ma, come tutti i cuccioli di cane, anche lui ha un debole per il divano.

La food blogger, per l’appunto, ha pubblicato una Insta Stories nella quale mostra Cloud disteso sul divano, e al marito si rivolge ironica:

“Cioè Marco ti pare normale? Passa tutto il giorno così tra letto e divano…”

Un momento di serenità che la coppia ha voluto condividere con i fan di sempre scongiurando ogni illazione sulla crisi che starebbero vivendo.