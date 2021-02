Benedetta Rossi, scenata di gelosia davanti a tutti: ‘Non ti permettere’

La cuoca marchigiana ha dato prova di essere una vera donna italiana: anche Benedetta Rossi, infatti, è molto gelosa. Cos’ha impedito di fare al marito è esilarante.

Una scenata, quella di Benedetta Rossi, che ha fatto sorridere tutti i suoi fan. Dopo la pubblicazione di una serie di foto di un viaggio in Islanda, i due coniugi si sono imbattuti in alcuni commenti.

Benedetta conosce bene il mondo del web ma anche lei a volte inciampa in qualche commento decisamente fuori luogo che hanno scatenati in lei istinti sopiti.

Benedetta Rossi scenata di gelosia in pubblico

Non è riuscita a trattenersi: Benedetta Rossi si è prima lasciata andare ad un’esternazione scaturita da un senso di gelosia nei confronti del marito e poi, evidentemente, si è pentita e ha cancellato tutto.

Ma cos’è successo? Poche ore fa Benedetta ha condiviso con i fan alcune foto ricordo di un viaggio che l’è piaciuto particolarmente: quello in Islanda. Tanto piaciuto che Benedetta l’ha visitata già 2 volte e ha intenzione di ritornarci!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)



Insomma, un bellissimo shooting con suo marito in paesaggi spettacolari. Tantissimi i commenti arrivati al tenero post. Ma uno di questi ha colpito l’attenzione della marchigiana che ha subito risposto lasciandosi guidare dall’istinto.

Il commento di Benedetta è esilarante

Un account di instagram, probabilmente fake, ha voluto usare il suo profilo per catturare qualche follower e ha usato delle parole piuttosto provocanti corredate da una foto profilo di una donna decisamente poco vestita.

Benedetta non ha potuto fare a meno di scrivere un commento in cui invita il marito a non rispondere alla domanda provocatoria e dai toni bollenti e a non cliccare sul profilo chiaramente pieno di foto succinte.

Adesso, sotto le foto non c’è più traccia del commento della cuoca. Avrà forse capito il reale intento dell’account? Probabilmente sì!