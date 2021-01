Benedetta Rossi non si mostra più in foto: fan preoccupati dopo il ritorno sui social

Benedetta Rossi non si mostra più in foto: fan preoccupati dopo il...

Una pausa durata pochissimo quella dai social ma un dettaglio preoccupa i fan: Benedetta Rossi non si mostra più come prima.

Cosa è successo veramente all’amata Benedetta Rossi? La food blogger sta facendo nascere nelle teste dei suoi fan tantissimi punti interrogativi.

Perché quella pausa all’improvviso? Perché parlare dei problemi col marito e poi postare piccolo quadretti familiari? Insomma, tante sono le domande e a modo suo la cuoca prova a rispondere lasciando però delle grosse lacune.

Alcuni fan hanno notato un curioso dettaglio negli ultimi scatti condivisi sui social. Benedetta non appare più in volto.

Benedetta Rossi, il misterioso ritorno sui social

Dopo quel post in cui annunciava la pausa, i fan di Benedetta Rossi pensavano che l’avrebbero rivista dopo qualche mese o almeno qualche settimana. E, invece, stupendo tutti la food blogger si è palesata qualche giorno dopo.

Il successo enorme avuto prima sui social e poi in Tv aveva avuto delle nefaste e in parte prevedibili conseguenze. Ovviamente dopo quel post i fan le hanno chiesto dei chiarimenti sui motivi reali che la Rossi ha sempre ribadito senza contraddirsi: una semplice pausa per ‘ritrovare se stessa’ e l’armonia col marito Marco Gentili suo collega anche nel lavoro.

Alcuni siti di gossip hanno scorto nelle parole della blogger una crisi più profonda. Dopo le festività tutto sembra essere tornato come al solito tranne un piccolo dettaglio.

Benedetta non appare in foto

Centrale nelle foto è sempre Cloud, il cucciolo adottato dalla coppia ritratto intento a sonnecchiare sul suo morbido cuscino.

Ma i fan si chiedono come mai la Rossi non appare quasi mai? Molto probabilmente la cuoca marchigiana nutre il desiderio di preservare ancora un po’ di privacy prima di ritornare come un tempo sui social.

D’altra parte tornare a gustare una sana normalità deve essere stato piacevole per Benedetta e Marco, abituati a ritmi ben più contenuti rispetto alla vita frenetica degli ultimi tempi.

Qual è il motivo per cui Benedetta ha scelto di non apparire come ha sempre fatto? Sicuramente è solo un modo per distaccarsi anche da quella finzione social che tende a mettere in crisi l’identità reale. Niente di cui preoccuparsi insomma. Sicuramente i due ritorneranno ad essere molto presenti sui social come prima.