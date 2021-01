Benedetta Rossi nasconde la crisi: incastrata dalle foto, fan preoccupati

La food blogger fa preoccupare tutti i suoi fan: Benedetta Rossi sta nascondendo qualcosa di grosso ai suoi fan? C’è aria di crisi.

Sempre seguitissima sui social Benedetta Rossi. Nonostante la pausa voluta per ritornare ad una sorta di tranquillità e armonia coniugale persa, Benedetta lascia i fan con tanti punti interrogativi.



La food blogger è molto amata ed è per questo che, ad ogni sua foto sui social, i fan prestano molta attenzione. Per lei è passato un anno difficile, non solo per le conseguenze della pandemia, ma anche per la perdita del suo cucciolone Nuvola.

Benedetta Rossi, cosa nasconde ai fan?

Un anno pieno zeppo di impegni professionali quello di Benedetta Rossi. Fatto in casa per Voi, anche nella seconda stagione, partita in ritardo causa Covid, è stata comunque un successo. La Rossi ha dovuto registrare le puntate in quarantena, un lavoro condizionato anche quindi da una forte vena di stress. In questi giorni, infatti, la cuoca non ha nascosto di essere sotto pressione.

Una soddisfazione dietro l’altra per Benedetta: ma tutto questo successo non ha fatto altro che camuffare i suoi reali sentimenti. Il suo libro di ricette è stato tra i più venduti e desiderati come ‘regalo di Natale’.

Benedetta si è concessa anche qualche ospitata in TV come nel programma della Clerici ‘E’ Sempre Mezzogiorno’. È proprio per questo tsunami di successo che nessuno è riuscito a spiegarsi il suo temporaneo addio ai social.

L’addio ai social, il motivo: ritornare il rapporto col marito

Dietro il suo solare sorriso è evidente che si nasconde un ‘segreto’ doloroso nessuno mai avrebbe potuto immaginarlo. I fan, leggendo tra le righe del suo ultimo post ufficiale, hanno scorto una crisi più profonda di quella rivelata tra lei e il marito Marco. Benedetta ha voluto pertanto chiudere col mondo virtuale per un po’:

“Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, ma soprattutto ho bisogno di stare un po’̀ da sola con Marco”

Non è facile trovare un equilibrio con la propria metà quando praticamente si condivide tutto, lavoro e vita privata. I suoi fan non vedono l’ora di vederla attiva come un tempo. Alcuni dettagli, nelle ultime foto condivise, hanno indotto i fan a pensare in maniera piuttosto negativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)



Nelle foto condivise prima della crisi, Marco appariva sempre accanto a Benedetta. Anche il suo cagnolone, prima Nuvola adesso Cloud, è stato sempre il protagonista degli scatti più belli. Nelle ultime foto il marito sembra praticamente sparito.

Lo sguardo rivela anche un po’ di insofferenza ed in entrambe le occasioni in cui la food blogger bacia il piccolo Cloud che sembra quasi una barriera tra i due. Ovviamente potrebbe trattarsi solo di un fraintendimento o almeno è questo ciò che si augurano i fan più affezionati.