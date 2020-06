Benedetta Rossi nel momento più difficile: ‘Sono arrivate per salvarmi’

Benedetta Rossi, la confessione sui social:”Anche questa volta nel momento per me più difficile sono arrivate a salvarmi…”

Oggi è una nota food blogger e cura sui social le pagine chiamate “Fatto in casa da Benedetta”. Il suo account Instagram è seguitissimo e dal 2011, attraverso la creazioni di video ricette, Benedetta Rossi da consigli di cucina per preparare piatti gustosi. Dopo una piccola pausa dai social, la food blogger è tornata a parlare della sua quotidianità e del difficile momento che ha vissuto in questi giorni che ha richiesto l’aiuto di due persone care: ecco il suo racconto.

Benedetta Rossi, momento difficile

Non è un momento affatto facile per Benedetta Rossi. Di recente, infatti, ha condiviso sui social i problemi di salute del suo amato amico a quattro zampe, Nuvola, e per potergli fornire tutte le cure necessarie ha deciso di prendersi una piccola pausa dal mondo del web.

C’è un altro motivo che ha tenuto lontana la food blogger dai social:

“Scusatemi se vi ho un pò trascurato negli ultimi giorni e non ho risposto ai vostri direct”

La donna, infatti, è impegnata con la pubblicazione del suo nuovo libro.

Il racconto della food blogger

Benedetta Rossi ha raccontato di essere super impegnata e ha dedicato il suo tempo alla realizzazione delle foto per il suo nuovo libro di ricette. Per questo motivo, la food blogger non ha potuto rispondere tutti i messaggi ricevuti in direct. Invita dunque i suoi follower a riscrivere i messaggi perché ora ha un po’ di tempo da dedicare ai social. Inoltre, ha voluto anche ringraziare le sue amiche, che l’hanno aiutata in questo difficile momento:

“Anche questa volta nel momento per me più difficile sono arrivate a salvarmi Ilaria e Chiara.. Amici veri, di quelli che non ti fanno domande, ma che quando serve ti rispondono semplicemente “arrivo”!”

