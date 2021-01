Come tutte le coppie anche quelle dei VIP possono attraversare dei momenti NO. Benedetta Rossi però sa ironizzare anche su quelli.

La food blogger conquista i suoi followers tutti i giorni con la sua spontaneità condivisa senza filtri sulle piattaforme social che cura. Questa volta Benedetta però ha voluto sottolineare una mancanza del marito comune a molti uomini.

La Rossi ha fatto delle stories ieri sera, nella quale mostra come il marito perda tempo quando lei gli chiede qualcosa e – distratto- nemmeno l’ascolta.

Benedetta Rossi si lamenta del marito

La cuoca marchigiana a volte resta senza parole. Benedetta Rossi, non poteva non condividere questo momento con i fan: ai suoi numerosissimi follower ha comunicato il suo sconforto. La cuoca, infatti, ha mostrato come suo marito – spesso e volentieri- non la ascolta quando è preso dalle sue passioni.

In questo caso, Marco Gentili stava semplicemente guardando una partita di Basket. Essendo grande appassionato di questo sport, il marito di Benedetta ha approfittato del tempo di preparazione delle tisane per aggiornarsi.

Per non dare fastidio, o semplicemente per non farsi sentire, Marco aveva messo gli auricolari: così facendo, quando Benedetta si è avvicinata e gli ha parlato, lui non ha ascoltato cosa la moglie gli avesse chiesto.

Insomma, una piccola querelle domestica quotidiana, comune a tantissime coppie trattata come sempre con ironia e simpatia.

Benedetta torna attiva sui social

Aveva comunicato, non molti giorni fa, di volersi prendere una pausa dai social proprio perché il fatto di condividere privato e lavoro col marito stava inquinando la sua tranquillità.

La chef marchigiana però pare abbia ritrovato quella armonia coniugale e familiare che la faceva vivere bene anche il rapportarsi costante con i fan che la stimano e la amano. Non solo la seguono sulle piattaforme social, Benedetta è anche molto seguita in TV e persino in libreria Benedetta: il suo ultimo libro di ricette, infatti, è diventato subito uno dei più letti e comprati.