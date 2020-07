Benedetta Rossi, la confessione: “Siamo separati in casa”

Benedetta Rossi ha fatto una confessione inaspettata riguardo la sua famiglia: “Siamo separati in casa, ma…”

Benedetta Rossi ci ha abituati ad una serenità familiare invidiabile, ma a quanto pare anche lei ha qualche piccolo problema. Ha stupito tutti facendo una confessione del tutto inaspettata sul rapporto con suo marito Marco. Scopriamo di più.

La confessione di Benedetta

Benedetta Rossi, è una famosissima e molto amata Food Blogger ed è diventata nota ai non internauti grazie al programma TV Fatto in casa. Presto ci sarà la nuova serie e Benedetta si dice molto nervosa, emozionata ed ansiosa per la nuova avventura che sta per intraprendere. La food Blogger è molto spontanea, simpatica e mantiene molto i contatti con i suoi follower, rispondendo ai messaggi che riceve su Instagram.

Mentre rispondeva a queste domande, ha fatto una confessione che ha lasciato di stucco tutti, raccontando quello che voleva essere un aneddoto che riguarda la sua vita privata e sentimentale. Il marito Marco Gentili è presente durante la diretta di Benedetta e insieme hanno deciso di fare una confessione, cioè che sono separati. Questo ovviamente lascia sconvolti tutti, sembravano essere una coppia affiata e complice, cos’è successo?

Benedetta Rossi però ha deciso d’incalza il marito:

“Non ho dormito per niente”

La notizia è stata meno triste di quanto ci aspettavamo, dato che la separazione è stata necessaria. Come hanno poi precisato che i due si sono separati soltanto nella notte per necessità, Marco ha lasciato che Benedetta dormisse con Nuvola sapendo che ci teneva tanto e che le avrebbe fatto piacere.

Le registrazioni del nuovo programma

La nuova stagione inizia in un momento particolare subito successivo al coronavirus. Per rispettare le direttive del distanziamento sociale, si è dovuto ridurre il numero di persone dello staff.

Benedetta racconta che il giorno prima di iniziare a registrare sono stati portati tutti gli strumenti, necessari. La sera una volta lasciata sola, è andata a letto, dormendo soltanto dalle 11 all’1, a causa dell’agitazione. Senza chiudere occhio si è poi alzata alle 7, nonostante sapesse cosa fare perché non è la prima volta che lavora in tv. Dice che la notte prima è sempre agita. In fondo è sempre così, è partita facendo la gavetta su un semplice canale Youtube, ora ha un programma televisivo tutto suo.